台中一中師生課堂上互嗆事件引起全民關注，然而先前民進黨前桃園市議員王浩宇烏龍爆料，稱學生用梗圖羞辱老師，遭校方打臉，學生會更要求王出面道歉，底下就有學生留言「建議你們改條件要求置頂，否則他會不斷發文洗掉」，沒想到卻成真，讓網友笑翻「先知」、「你很懂他」。

台中一中日前因學生不滿南北管報告被老師以超出課程範圍為由，逕自刪除報告，導致雙方大吵，王浩宇卻在臉書PO文指控學生取綽號嘲笑甚至霸凌老師，用白雲照片搭配牽亡魂來做文章，王更信誓旦旦表示「事實就是這樣」，未料被打臉後悄悄刪除貼文。

一中學生會對此強力譴責王浩宇，重傷4位學生名譽，要求在臉書公開道歉。底下就有學生留言「建議你們修改條件改成道歉並且頂置設定為公開一年，否則這個人道歉幾個小時後就會透過不斷的發文把道歉文洗掉」，不少人也附和「你懂浩宇！非常同意」、「他還會發完刪文」、「佛地魔不是叫假的」、「潔西卡王出來打球囉」、「這個被罷免的前議員怎麼這麼喜歡搞學生」、「沒意外那篇不見了」。

一中學生會譴責王浩宇要求道歉，底下有學生預言王浩宇會不斷發文洗掉道歉文，果然王浩宇12小時狂發14篇文洗板。(圖／翻攝臉書)

「巧合」的是，王浩宇刪除文章後，在今天(15日)重發一篇道歉文，但道歉文PO出後，短短12個小時狂發14篇文洗版，真如學生所言，將道歉文洗到後面，且由於王浩宇道歉文仍不斷跳針，對自己行為避重就輕，對學生與老師各打50大板，遭網友砲轟根本沒誠意。