俄烏戰爭進入第20天，全球持續關注戰事發展。前民進黨立委郭正亮15日直言，戰爭拖越久，俄軍的手段會越來越強硬，因為俄軍已經不想再讓西方軍援和志願軍進入烏克蘭了，可預期的是俄羅斯總統普丁，會逐漸把烏克蘭戰事「車臣化」，把打車臣戰爭時使用的手段又拿出來。此外，郭正亮也預測，俄烏之戰可能會有2種結局走向。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道

郭正亮15日上宅神朱學恒臉書直播專訪，朱學恒先指出，俄烏大戰這周戰況出現2大變化，第一，是俄軍開始攻擊烏西地區亞沃利夫，朝該地區的維和中心發射30枚火箭彈造成多1百多人傷亡，第二，烏克蘭東南地區梅利托波爾市（Melitopol）市長11日被俄羅斯武裝人員綁架擄走，俄羅斯隨即扶植魁儡市長。朱學恒詢問郭正亮對這2大變化有何看法？

郭正亮表示，從這2件事來看，意味著俄羅斯已經發狠了，俄方已經不想再讓軍援和志願軍進入烏克蘭了，因為烏軍現在就是藏身在城鎮中，要和俄軍打巷戰，用標槍、刺針飛彈來抵抗俄軍。而烏軍藏身在一般居民中，也使俄軍一開始陷入兩難，但幾天下來俄軍受不了了，因為裝甲部隊消耗太大，所以開始改變策略，不分軍民直接開轟。

郭正亮坦言，烏軍藏身民眾的戰法，民眾會被俄軍視為烏軍人肉盾牌，俄軍在不讓戰損擴大、己方傷亡加劇的前提下，只能直接開轟。另一方面，俄軍除了切斷烏西的軍援外，另一手也要在各佔領區扶植魁儡政府，但在局勢未抵定下，魁儡政府通常穩不住，在穩不住的狀況下，俄軍的手段就會越來越強硬。

簡而言之，會逐步把烏克蘭「車臣化」，因為原先俄羅斯是認同烏克蘭是斯拉夫民族的一份子，但現在戰爭越打越久，以前俄軍打車臣那些激烈手段，可能又要拿出來了，像是圍城後斷水、斷電、斷糧等。不過，郭正亮也說，烏軍能有效阻擋俄軍，其中也不乏美國提供精準、即時情報，而準確捕捉到俄軍部隊的位置，加以攻擊。

最後，郭正亮也分析，俄烏戰爭最後可能會有2種結局。第一， 戰爭打到後期，烏克蘭選擇和談，被迫做出讓步、簽「城下之盟」。第二，烏克蘭最終「克里米亞化」，即雙方都談不攏，但出現新現狀，俄方把「佔領區和烏東2個共和國實質獨立甚至合併」，再由親俄國家承認，也就是所謂「克里米亞模式」。但這樣做會有一個後遺症，就是歐美對俄羅斯的制裁沒辦法停止。