配合交通部推行的「公車進校園」交通安全政策，台中市301路公車15日起延駛至靜宜大學校內，市府交通局長葉昭甫表示，響應中央公車進校園政策，經交通局協調統聯客運301路，及與靜宜大學多次勘查公車行駛動線及停靠站後，靜宜大學校內共停靠校門、主顧樓、靜園餐廳等站位，可便利靜宜大學學生搭乘公車往返台中市區使用，將可降低學生交通事故率。

葉昭甫指出，靜宜大學目前已有行經學生校外租屋處等區域的162路進入校園內，該路線串聯沙鹿車站、台中國際機場等轉運節點，為響應中央公車進校園政策，交通局再進一步協調端點位在校門口「靜宜大學(專用道)」站的301路延駛進入靜宜大學校內，師生可直接搭乘該路線前往秋紅谷、新光／遠百、科博館及台中車站等地，減少校門前路口穿越人潮；同時也考量駕駛員待班空間，經交通局辦理會勘後，在校園內共增設三處公車停車格，供駕駛員休息代班使用。

交通局表示，301路自今日起延駛進靜宜大學校內，因需提前由台灣大道公車專用道切換至慢車道，因此「靜宜大學(專用道)」站(雙向)將取消停靠，往靜宜大學方向增停慢車道下晉江」站，並於進入校內路段增設「靜宜大學(校門口)」、「靜宜大學主顧樓」，並以「靜宜大學靜園餐廳」站為終點；往台中車站方向則於「靜宜大學靜園餐廳」站為起點，駛出校園外將直接行駛台灣大道公車專用道，服務班次為平日67班次、假日60班次，有乘車需求的民眾可以多加利用。