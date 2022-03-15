高市前鎮區無黨籍蘇姓里長去年辦中秋節活動前，一手向鄰長募款，一手向中油申請補助款，總計9萬多元中飽私囊。蘇男11日才以10萬元交保，交保隔天就忙著騷擾證人企圖串證，高雄地檢署認定此案尚有證人未到案，蘇男有串證之虞，15日再度將他拘提到案並聲押，高雄地院裁定15萬元交保。

據了解，去年中秋節前夕，蘇男以辦理「110年慶祝中秋節暨節能減碳宣導活動」為名，召集里內20多位鄰長開會。他聲稱向中油申請補助不足，經費仍有缺口，希望鄰長們幫忙贊助。鄰長們當場自掏腰包2000至6000元不等捐獻，蘇男總計收到8萬6千元。

檢方查出，蘇男去年9月15日特地到燕巢區一家西點麵包店，向店家訂購2150個單價40元的蛋糕，約定分4次領取，該年9月23日又追加40個，前後共計訂購2190個蛋糕，總金額為8萬7600元。但蘇男涉嫌向不知情的店家索取蓋有店章的免用統一發票收據，私自填寫不實的數量及單價，製作總價9萬8千元的收據，向前鎮區公所申請中油回饋金，事後蘇男再向店家索討1萬餘元差價。

檢方11日複訊後、裁定蘇男10萬元交保。沒想到蘇男離開地檢署隔天一早，就直接衝到燕巢西點麵包店找店家，還急著找鄰長，要求再開立不實估價單企圖合理化自己的採購行為。

檢察官考量此案仍有鄰長、民眾尚未到案說明，有事實足以認定蘇男友勾串相關證人之虞，15日再度將蘇男拘提到案並向高徐地院聲押，高雄地院最後裁定15萬元交保候傳。