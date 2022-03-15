新科工程師阿惠（化名）逮到電信工程師老公阿偉（化名）偷吃小三，氣得要求3方對質，豈料小三竟嗆阿偉當時吃了壯陽藥，找阿惠卻不給他試，阿偉也說「我藥吃了不然你叫我怎麼辦？」，氣得阿惠向兩人提告求償100萬元。新竹地院審理後，判阿偉與小三需連帶賠償阿惠30萬元。可上訴。

根據判決書，阿惠與阿偉已經離婚，但阿惠指控，在兩人婚姻存續期間，阿偉就跟小三上摩鐵發生性關係，她在夫妻共用的車上放錄音筆蒐證，錄到阿偉說：「我昨天在你那邊確實睡得最好，很舒適。」，小三回：「很舒適吼？而且你沒有打呼耶。」，小三還要阿偉去跟兒子說，爸爸有一個很親熱的女朋友。

事後3人相約談判，談到阿偉買壯陽藥，阿偉說是想跟老婆試試看，小三補槍：「他想試你，你又不給他試」、「他每次找你，你又不試。」阿惠問：「那天晚上（阿偉）跟你在一起。」黃女答稱：「對，然後呢？他去試你，為什麼你不要？」，阿偉接話：「我藥都吃了，不然你叫我怎麼辦？」。

新竹地院法官審理認為，阿偉與小三確實侵害小惠配偶權，審酌雙方身份、地方、經濟狀況等條件，判兩人需連帶賠償30萬元。可上訴。