加長型抓爪已經運抵現場並組裝完畢，16日將拆除高樓層外牆。（消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區美福倉儲10日大火後持續悶燒，消防局正進行殘火處理，6、7層樓高度太高仍在悶燒，晚間加長型抓爪運抵現場，16日將拆除高樓層外牆。由於現場晚間有大量濃煙冒出，地方居民抱怨連連，直呼空品很差，環保局回應，目前蘆竹區空氣品質（AQI）為「普通」等級，會持續監測。

7層樓的美福倉儲高度近36公尺，消防局緊急從高雄借來全台最高的32公尺大鋼牙車撕裂建物外牆，4、5樓的火勢已經撲熄，但離最高樓層仍有4公尺的距離，第6、7層樓仍在悶燒，且7樓更存放約8000公升柴油，救災困難重重。

消防局指出，已協請廠商向中南部訂製加長型抓爪，15日晚間5點多已運抵現場，約9點多組裝完成，16日將拆除高樓層的外牆，以利濃煙排放。

美福倉儲15日晚間現場再度冒出大量濃煙，對此環保局回應，殘火處理會使空汙加劇但這是必須手段，蘆竹地區於13日在南崁高中設置臨時空氣品質監測站，晚間9點數據顯示為74，為「普通」等級，市府會持續監測。