繼美福倉儲、家樂福、新桃電廠之後，宏遠興業15日也發生大火，產險業者表示，這數個案件加總保額達百餘億元，不過，實際損失還要經過勘損且各家產險都有轉再保險，理賠金額都會在各家財務狀況可以承受範圍。

美福倉儲從10日發生火警之後，持續延燒4天，在未完全熄滅前，家樂福倉儲14日發生大火，該廠房是由3家產險華南產、泰安產及兆豐產承保，但產險公司承保不動產，保額是8.88億元，產險業者說，這保單是單純的商業火險，因此，相關貨品的損失並不在理賠項目之中，3家產險公司表示，均有轉再保。

另外，據了解，美福倉儲和宏遠興業的商火險皆是由富邦產險主辦，另有多家產險共保，美福倉儲保單也沒有加保第三人責任險；宏遠興業商火險除了富邦產險外，尚有8家產險業者共保，總保額約30億元。另新桃電廠的保額是140億元；大同大學附設高中部失火則由南山產險100％承保。