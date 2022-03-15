36歲女星邵庭近年在演藝事業外努力開創副業，短短5年間斜槓轉型成為電商女王，做出超強口碑年收破2.2億元。但今(15)日她突然在IG發出一張身上長滿紅疹的照片，畫面慘不忍睹讓網友們都嚇了一大跳。邵庭透露自己因為嚴重過敏導致蕁麻疹復發，也讓她反思過往的生活型態，現在最想抓緊的就是健康，還有能夠和愛犬「吶吶」相處的時光；她同時強調沒有「紅斑性狼瘡」，讓大家放心。

邵庭過去有過急性慢性蕁麻疹 、哮喘、呼吸道過敏等狀況，這回醫師開了一款新的過敏藥給她，雖然避開了已知會過敏的抗組織胺，但新藥還是讓她蕁麻疹症狀大爆發。雖然她已經習慣蕁麻疹發作，也知道是因為要測試過敏藥才過敏，但還是讓她感到莫名的不甘心：「這麼努力的在照顧身體，卻總是這樣的在自己能掌控的範圍之外，輕易的被推翻。」所幸醫師上周檢驗時，確定沒有紅斑性狼瘡，要粉絲不要擔心。

邵庭也透露從過年到現在，她一直還沒找到工作的節奏，還在適應工作與生活之間的轉變，但現在最想抓緊的就是「健康」，以及「和愛犬吶吶最後的相處時光」。邵庭也感嘆自己年輕時常常覺得不會怎麼樣，但現在慢慢能感受到，以往不珍惜自己而（健康）遭到反噬。但貼心的邵庭還是安慰粉絲可以放心：「應該要幾天才會好就是了，不過沒有到太嚴重。」

邵庭2017年跟攝影師丁先生結婚，因為她養了很多寵物，事業又很忙碌，加上老公去(2021)年11月開始拍戲拍到今年過年，所以暫無做人計畫。且她去年底忙著開店，準備年底電商最大檔雙11，每天只睡3小時，連白頭髮都長出來了；邵庭還透露壓力大時除了猛吃，還會磨牙，現在睡覺都要戴咬合板。