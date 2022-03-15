鑑於通膨不斷飆高，經濟學家預測，英格蘭銀行（央行）17日貨幣政策會議幾乎篤定升息一碼，將基準利率上調至0.75％，回到新冠肺炎疫情爆發前的水準，這將是央行連續第三次升息。

路透社在3月10日至14日訪查49位經濟學家意見，多達44名受訪者預期英國央行17日將升息一碼，將基準利率調升至0.75％，回復到疫情前的水準。另外5名受訪者預期利率按兵不動。

英國1月通膨率衝高至5.5％，逼近30年新高紀錄。在此同時，英國1月經濟成長0.8％，擴張步伐較預期更強勁。不過俄國入侵烏克蘭則帶來更多不確定性。

凱投宏觀首席經濟學家戴爾斯（Paul Dales）指出，俄烏戰事讓現行的通膨飆高與經濟成長減速問題更為棘手。

儘管俄烏戰火衝擊全球，經濟學家仍預期英國的升息循環將持續下去。英國央行可望在第二季和第三季各再升息一碼，2023年初將利率調升至1.5％。相較於2月的調查，專家預期要到2024年利率才會升至1.5％。

英國通膨可望在第二季觸頂，達7.7％，幾乎是央行2％目標的4倍。調查顯示，專家預期通膨觸頂後將緩慢下滑，但要到2023年稍晚才會回到央行的目標之內。

經濟學家預期，英國央行在未來幾個月調升中期通膨預測的可能性高或非常高。然而專家也預測英國經濟成長可能減速，將第二至第四季成長率由前次預估的0.9％、0.6％與0.6％，皆下修至0.4％

如同全球多數央行，英國央行在新冠病毒流行之際將利率降至歷史新低水準，隨著經濟復甦與通膨升溫，央行開始縮減疫情時期的振興措施，英國為率先升息的主要央行。美國聯準會（Fed）16日例會預料升息一碼。歐洲央行（ECB）近日開始為2022年稍晚升息鋪路。