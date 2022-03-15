台灣有許多出了名的好吃便當，到底什麼樣的便當菜色最受人青睞？一名女網友在臉書分享她的便當菜色表示，正當滿懷期待的打開便當，結果看到全是「大地配色」，讓她覺得好失望，照片曝光後，有內行人發現亮點，驚呼「這個超讚」。

這名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO照表示，對便當的「大地色配色」感到失望，從照片中可見，便當盒內的主菜是雞排，三樣配菜分別是豆干丁、豆芽菜及豆皮，乍看之下確實都是「土色系」。

照片曝光後，網友紛紛回應「沒綠色蔬菜」、「有一種開始吃土的悲傷」、「配色不漂亮」、「配菜真的不OK」、「這種配色瞬間沒食慾」、「那配菜真的有夠敷衍」、「看起來就沒有食欲」、「看到這樣真的倒胃口」。

不過也有不少網友注意到便當白飯上的那塊超大雞排，直呼「那個雞排我可以」、「這個超讚」、「主菜看起來很強大」、「有這麼大的肉…已滿足」、「我吃爆欸」、「這個肉的誠意我感受到了」、「如果是我超開心！」。