最近天氣逐漸回暖，不少人會將窗戶打開通風，但有一名網友打開窗戶發現，紗窗上竟黏著14顆大小一致的青綠色球狀物，笑稱「收到類似麝香葡萄的東西」，不過有眼尖的網友提醒，這個青綠色的球狀物其實是荔枝椿象的卵，若處理不當可能導致皮膚潰爛。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出3張照片，只見14顆青綠色的球狀物排列整齊的黏在紗窗上，且大小一致，看起來就像一串葡萄一樣，讓他看了也忍不住笑稱「收到類似麝香葡萄的東西」，引起網友討論。

有網友開玩笑稱，「蒂芬妮綠福壽螺」、「這超好吃，配白飯可以吃三碗」、「用放大鏡在陽光下仔細觀察吧，怕看不清楚所以聚焦增加亮度」，也有眼尖的網友提醒，「這是荔枝椿象的卵」、「是荔枝椿象，弄破時被汁液噴到有可能導致皮膚潰爛」、「記得火燒」。

根據《農業處》官網介紹，荔枝椿象又稱臭屁蟲、臭椿象等，以吸取樹枝嫩葉汁液維生，特別喜歡荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物，造成果樹嫩葉、花穗及果實表皮灼傷，導致果實產量下降，因此被視為農業害蟲。

根據農業知識入口網分享，每年的3月至5月是荔枝椿象活躍的時節，若民眾在家中發現荔枝椿象的卵，可直接拿衛生紙捏死處理；如果是遇到成蟲的話，千萬不可以直接伸手捕抓，因為該蟲受驚嚇時會噴出具腐蝕性的臭液自衛，若臭液噴到人類皮膚或眼睛，會造成灼傷般的潰爛。

若不慎接觸到荔枝椿象或被該蟲臭液噴到，務必先用大量清水沖洗傷處，如果皮膚出現灼熱、搔癢等情況，則可透過冰敷來舒緩，並立刻尋求皮膚科醫師協助。

14顆大小一致的青綠色的球狀物，看起來就像一串葡萄。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）