1名男網友日前喝太多睡在女同事家，當晚2人纏綿許久，隔天一早對方使用廁所時，他因為也尿急因此「直接在洗手台尿」，女同事當下說很奇怪，要他不要再這樣，他事後在網路分享此事，問說「畢竟一早起來懶覺硬邦邦，要按下去對準馬桶也很不舒服，直接對著洗手台不是很方便嗎？」

該名男網友在PTT上發文「在洗手台尿尿很怪嗎？」他說日前與公司同事聚餐，當晚因為喝多就住在1名女同事家中，「晚上有點冷，就上床抱在一起睡覺，順便彼此瞭解一下長短深淺」，早上2人都起床後，女同事先是進去廁所使用，同時間他也有尿意，因此就直接往洗手台尿。

1名男網友日前喝太多睡在女同事家，當晚2人纏綿許多，隔天一早對方使用廁所時，他因為也尿急因此「直接在洗手台尿」。（翻攝自PTT）

該男網友說，他尿的當下被女同事目擊，女同事就一臉不可思議地看著他，說這樣行為很奇怪，希望他以後不要這樣，他事後將此事分享，問說「這樣很奇怪嗎？我以為每個男人都會欸，畢竟一早起來懶覺硬邦邦，要按下去對準馬桶也很不舒服，直接對著洗手台不是很方便嗎？」

其他網友紛紛留言，「在小便斗洗手很怪嗎」、「你怎麼不順便在洗手台大便」、「真的很怪、很噁心」、「她對你沒有環保意識感到羞愧」、「不會奇怪，但你以後沒機會在那邊睡了」、「我沒有這樣做過，有夠噁」、「噁心死，頂多尿浴室排水孔吧」、「醒醒吧，你在做夢，尿床了」、「醒醒吧，你在做夢，尿床了」、「想到就覺得臭」。