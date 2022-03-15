敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）今天發表報告指出，俄羅斯已從敘利亞軍隊及結盟民兵組織成員招兵4萬人，待命部署烏克蘭。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織表示，俄國官員已與敘利亞軍方和結盟民兵組織協調，在政府掌控地區設立了招兵登記處。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）指稱：「迄今已有逾4萬敘利亞人登記，要在烏克蘭與俄國並肩作戰。」

敘利亞人權瞭望台組織報告指出，敘利亞軍人月薪為15至35美元，俄國已向他們承諾，赴烏克蘭作戰將獲1100美元月薪。

俄國政府於2月24日對烏克蘭發動入侵，如今正招募在敘利亞11年內戰期間獲得戰鬥經驗的當地人士，赴烏克蘭增援俄軍。

這些戰士不是來自敘利亞正規軍，就是來自親政府民兵團體，這些團體具有城鎮戰經驗，並曾接受俄國訓練。

克里姆林宮上週曾指稱，歡迎來自敘利亞等地的自願者，在烏克蘭與俄國並肩作戰。