近日大陸與香港股接連遭利空夾擊，包括中概股下市風險、大陸與香港疫情惡化，以及俄烏戰爭引發通膨風險等，上證指數15日重挫5%，恆生指數續創6年新低。「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）表示，美國若針對中國大陸或與俄羅斯有生意往來的大陸企業祭出新制裁，將成為股市投資人的最大風險。

墨比爾斯說：「我們必須謹記，持有大量俄股部位的投資人損失有多慘重，而大陸新一波監管整頓行動也讓陸股投資人蒙受損失。」

大陸與俄羅斯的密切關係，成為陸股投資人者面臨的另一風險。媒體14日報導，俄羅斯請求中國在對烏克蘭戰爭上提供軍事裝備援助，大陸外交部發言人趙立堅對此予以否認，稱近期美方在烏克蘭問題上接二連三地散布針對中國的虛假信息，用心險惡。

墨比爾斯認為，如果制裁俄羅斯也涉及中國大陸，在美上市的中概股可能進一步下跌，不過目前情勢尚未明朗。

但投資人確實有恐慌的理由，不少對俄羅斯曝險的大型基金都出現重大損失，像貝萊德的相關基金自俄烏開戰以來，已蒸發掉170億美元。