瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告顯示，過去10年，東亞、大洋洲地區的武器進口持續強勁，主因是與中國關係緊張。與此同時，歐洲受俄羅斯的影響，武器進口亦大增19%左右，為全球增幅最大的新熱點。

《德國之聲》報導說，SIPRI比較並分析過去10年全球武器進出口資料指出，盡管2017-2021年與2012-2016年相比，全球的主要武器貿易下降4.6%，但在歐洲、東亞、大洋洲和中東等地，武器進口卻不斷增加，或至少保持了高比率的增長。

SIPRI的武器轉運專案高級研究員韋茲曼（Pieter D. Wezeman）表示，這些地區的武器進口情況，「令人擔憂武器集結」。

報導指出，根據SIPRI的報告，亞洲和大洋洲仍是全球主要武器的最大進口地區。2017-21年間，全球43%的武器貿易都是輸入至這兩個地區。全球10大武器進口國有6個在亞洲及大洋洲，包括印度（11%）、澳大利亞（5.4%）、中國（4.8%）、韓國（4.1%）、巴基斯坦（3%）和日本（2.6%）。

此外，亞洲及大洋洲的武器貿易雖然略降4.7%，但若拉近觀察可發現，區域之間的武器進口增減幅度其實落差極大。比如2012-16年至2017-21年間，南亞、東南亞的武器進口分別下降21%、24%；但同時期，大洋洲與東亞的增幅卻依然強勁——大洋洲武器進口大幅增長59%，主要是因為澳大利亞的武器進口增長了62%；東亞的武器進口則增長了20%。

報告認為，中國與亞洲、大洋洲許多國家之間的緊張局勢，是該地區武器進口的主要驅動力。至於近年與中國關係衝突頻頻的印度，在上述兩個期間武器進口反而減少了21%。盡管如此，印度仍然是全球最大的武器進口國，而且正計畫恢復從俄羅斯大規模進口武器。

SIPRI報告說，台灣武器進口在2012-16年和2017-21年這2個時期，縮減了68%，但預計會在未來幾年將大幅增加。俄烏危機爆發之後，關於台海局勢、台灣是否增加軍費支出、軍備採購等討論，亦受到國際關注。

根據SIPRI最新報告，歐洲是武器進口增幅最大的地區。2017-21年，歐洲國家的主要武器進口比起2012-16年增加了19%，並且占全球武器貿易的13%。

韋茲曼解釋：「大多數歐洲國家與俄羅斯之間的關係嚴重惡化，是歐洲武器進口增長的重要驅動力。特別是對於那些無法透過本國軍火工業滿足其需求的國家。」他說，這個趨勢是在俄羅斯於2014年吞併克里米亞後開始的。

盡管整個2017-21年間，烏克蘭東部持續發生武裝衝突，但該國在此期間的主要武器進口仍非常有限。SIPRI分析指出，部分原因是該國的財政資源有限。此外，烏克蘭本就擁有自己的的武器產能，加上其主要武器庫都是源自蘇聯時代。