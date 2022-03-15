朱軒洋迷上蔡淑臻在路邊做鑽顱手術的模樣。（公視提供）

朱軒洋劇中請示明神。（公視提供）

蔡淑臻主演公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》化身火辣外科醫師，迷倒飾演乩童的純情小鮮肉朱軒洋，實際年齡相差24歲的兩人在劇中大談姊弟戀，白色情人節當天曝光最新預告和狂熱版海報，蔡淑臻尺度大開、露出美背，雀躍跳入朱軒洋的懷抱，深情擁吻畫面閃瞎眾人。朱軒洋自曝一開始跟蔡淑臻對戲其實非常緊張：「我國小的時候有看《犀利人妻》，所以一見面就覺得她是從電視機出來的人，花了好久的時間培養感情，才漸漸習慣。」

最新釋出的「姊弟戀篇」預告中，朱軒洋霸氣宣示主權直說：「她是我的女朋友啦！」不僅貼心照三餐準備便當，眼神更藏不住愛意、直勾勾盯著對方，超直球告白讓蔡淑臻招架不住，甚至擲筊請出神明預言：「我們會有3個小孩！」進度絲毫不拖拉。

戲外兩人則花了很長一段時間培養感情，蔡淑臻坦言：「剛開始真的很不熟。」朱軒洋的表演方式比較現代年輕人的風格，讓她有些不習慣，後來發現小劉醫師（蔡淑臻飾演）和林山君（朱軒洋飾演）所呈現的不就是不同世代所產生難以理解的情感嗎？蔡淑臻一轉念之後，逐漸感受到朱軒洋充滿生命力的表演，以及最真實的情感表達，讓她大呼：「常常會被感動耶！」

對朱軒洋來說，蔡淑臻彷彿從電視機走出來的演員，剛開始對戲時都會全身僵硬、講話結巴，一直到了拍攝中後期，兩人才漸漸熟悉且了解彼此，互動變得自然，在鏡頭前都能感受到滿滿的粉紅泡泡。朱軒洋說最大的秘訣就是「不斷聊天」，他也開玩笑說：「因為知道後面要拍吻戲、床戲，如果不多聊一點就糟糕了！」朱軒洋透露一開始以為蔡淑臻像埃及豔后一樣高冷、難以接近，多聊天後才發現她也有像孩子般非常可愛的一面，並自曝對蔡淑臻飾演的小劉醫師一見鍾情：「在路邊鑽顱那場戲，那算是我第一次認識她，我覺得她那時候好有魅力喔！」