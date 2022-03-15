一家獨立的樂高零售商「公民磚」(Citizen Brick)，為了表示支持烏克蘭，自行製作烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)形象的樂高人偶，以及樂高版的莫洛托夫雞尾酒(Molotov cocktail)燃燒瓶，義賣所得超過1.6萬美元，將全部捐款給烏克蘭政府。特別強調，這組特殊人偶與道具不是樂高公司的官方商品，而是旗下的零售商私自製作。

「公民磚」是在3月初時就公布製作計畫，雖然IG將「莫洛托夫雞尾酒」設為敏感詞，而刪除了最初的帖文，但仍然獲得極佳的回應，首批就賣出了1萬6540 美元的巨額資金。

「公民磚」表示，澤倫斯基公仔幾乎立即售罄，非常感謝大家的擊寺，團隊願意盡可能多地製作，甚至加班，犠牲休息日時間也來趕工。

樂高公司對此事還沒看到意見，需知樂高有個特別規定，就是「不製作現實存在的軍用武器裝備」，必須改造成科幻風格保持童趣。因此與實際戰爭有關的人偶，以及戰場道具應該是不被許可。