《機智校園生活》學生群齊聚一堂，與線上粉絲直播歡度白色情人節，後排左起陳彥廷、岳軒、王新凱及黃柏峰，中排左起酒令-李星鏴、王欣晨(Amanda)、王禹舒、孔令元、馮容潔、賴雅琪及鄭芯恩，前排鄭豐毅。(TVBS提供)

TVBS《機智校園生活》劇中學生演員岳軒、黃柏峰、王新凱、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔、孔令元、酒令-李星鏴、賴雅琪、王禹舒與片頭曲歌手王欣晨（Amanda）14日齊聚直播與粉絲同樂，分享自身難忘的情人節經驗，並重現劇中經典的浪漫劇情，令網友直呼：「真的很甜蜜！」

被問及曾收過最難忘的情人節禮物為何，岳軒首先分享曾收過「負離子梳」，他說那時頭髮非常短，根本用不到這個禮物，其他人在旁聽了紛紛腦補：「送這個是要你幫她(另一半)梳啦！」馮容潔則表示，另一半曾在情人節親手準備她最愛吃的料理，像是鬆餅、麻辣鍋等，用吃的來收服她的心跟胃。

直播活動上，透過演員群重現經典劇情並進行處罰遊戲「安全之吻」，讓粉絲們心癢程度爆表。酒令-李星鏴與鄭芯恩重新演繹「咪寶幻想劉川楓的胸肌」，鄭芯恩邊拉下外套拉鍊邊露出小可愛，大露香肩的害羞畫面讓現場尖叫連連。大家更起鬨要酒令接受懲罰，沒想到黃柏峰英雄救美，代替她完成伏地挺身的處罰，臉不紅氣不喘的模樣十分帥氣，讓酒令雙手害羞摀嘴說不出話來。

另岳軒與賴雅琪還原戲中「大猩猩鼓勵咪寶勇敢追愛」的情節，現場紛紛敲碗想看懲罰，劇中喜歡愛麗絲的陳彥廷挺身而出為愛麗絲解圍，主動與岳軒安全之吻，臉貼臉近距離畫面讓直播前網友們暴動不已，更釣出昔日班導楊銘威現身直播間，學生們開玩笑表示要一起去《來吧！營業中》找開餐廳展開事業第二春的老師，搞笑互動看出好交情。