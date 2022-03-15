美國「有線電視新聞網」（CNN）15日報導，俄羅斯在西方的大規模制裁下，已傳出向中國大陸請求援助，並威脅以嚴重貶值的盧布支付外債票息、沒收撤離西方企業的資產等，顯示該國政府已幾乎山窮水盡；人在美國的俄羅斯專家認為，只有讓普丁（Vladimir Putin）下台，才是唯一能夠真正解決問題的方法。

根據報導，規模空前的經濟封鎖與制裁正對俄羅斯產生重大影響，複數消息人士透露，俄羅斯已向盟友中國大陸請求經濟和軍事方面的援助，但不清楚北京方面是否同意；雖然中俄雙方已否認此事，但白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）承認，美國對此事感到「擔憂」。

俄羅斯政府還威脅，在其半數外匯存底遭西方國家凍結之下，將以嚴重貶值的盧布，償還「不友好國家」所持有的政府債券票息；由於上述行為明顯違約，加上會讓外國企業遭受損失，將導致俄羅斯經濟進一步與西方市場隔離。

另外，俄羅斯更威脅撤離該國的西方公司，聲稱將沒收其資產，轉由本土廠商營運；不過該國首富、金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）警告，此行為將導致全球投資者對俄羅斯失去信任，「讓我們退回1917年」。

CNN指出，由於俄羅斯嚴格管制國內資訊傳播，讓外界難以得知該國民眾的實際想法，但美國智庫「現代俄羅斯研究所」（Institute of Modern Russia）資深政策顧問、俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）表示，普丁顯然不在乎本國民眾被全世界拋棄，唯一的戰略解決方案，就是讓普丁下台，呼籲美國和其他國家如冷戰時期一般，發揮創意和技術讓俄羅斯人得知真相，以促進政治改革。