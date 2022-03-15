0303全台大停電造成高雄市民損失慘重，市長陳其邁怒批台電犯低級錯誤，並表示將聘律師替商家、產業求償。不料，高雄大社、燕巢15日又傳出停電，台電指出，原因疑似是有鳥類碰觸帶電設備。對此，高雄市政府15日發布新聞稿指出，台電近期多次無預警停電，已經讓高雄市民相當不耐。

高雄市政府15日發布新聞稿表示，大社區及燕巢區鳳旗路、角宿路一帶，今（15）日12時10分突然停電，停電影響約2,000戶，台電派員搶修雖在2個半小時後已全面復電，但經發局認為，台電近來多次無預警停電嚴重影響高雄用電，市民感到相當不耐，也造成產業損失，呼籲台電正視問題，徹底體檢高雄供電系統，全面提高穩定性與韌性，市府也將前往轄內大林及南部發電廠視察體檢，並要求台電月內到市府報告改善措施與期程。

對今台電又發生停電，經發局長廖泰翔表示，近來接二連三大小規模不一的無預警跳電事故，已讓全體國人，特別是303大停電受害最重的高雄市民感到不耐。上週四（10）在興達電廠新廠長上任隔天，市長陳其邁就指示副市長羅達生率相關局處親訪，要求台電穩定供電、加強巡檢並強化電網韌性，時隔不到一周就又出現停電事故，顯示問題的急迫性，呼籲台電正視問題。

高雄市經發局強調，接續市府還將前往轄內的大林及南部發電廠全面視察及體檢，並要求台電應該在一個月內到市府，針對供電穩定與韌性，報告具體改善措施與期程，徹底改善高雄民生及工業供電品質。