鏡電視新聞台今年1月19日取得新聞台執照，本月4日突拔掉董事長陳建平與總經理李玉佩，改由藝文界名人李永豐接任董事長、總經理由民視前副總經理蔡滄波接任，引發政變一說及外界關注。鏡電視今晚臨時發出聲明表示，董事會決議近日內召開股東會和增資，以達成NCC審照附款中的要求，董事長改由導演楊雅喆出任。

鏡電視今舉行進行董事長改選，前董事長、紙風車創辦人李永豐提出辭呈獲准，僅當了11天，董事長再換人，詢問楊雅喆閃電就任相關事項，他僅回：「辛苦了，因為今日董事會才決定，等過幾日個人工作調整完備再跟媒體朋友說明，謝謝。」

鏡電視董事會今聽取新任總經理蔡滄波的工作報告，蔡滄波向董事們表示，將全力推動上架工作，確保在今年5月正式開播。董監事會並決議，將在近日內舉行股東會，強化經營團隊，以順利達成增資和開播的目標。

據知，楊雅喆是3月4日政變當天與會的5位董事之一，當時除了董事長陳建平是其中1席，還有李永豐、黃安捷、盧宥伶。盧一開始以「干預新聞」為由要撤換陳建平，李與楊也呼應，黃則未表態，4日當天新任董事長為李永豐、總經理為蔡滄波。

業界人士指出，鏡電視目前有8位大股東，除鏡週刊社長裴偉，還有國巨陳泰銘、英業達葉國一、智邦黃安捷、萬海陳致遠及幾位大建商，由於新舊董、總分成兩派之爭，各自認為有信心獲得多數股東力挺，只要有過半股權支持，就可發動重新改選董監。

至於兩派意見不合的原因，疑與錢、權有關，甚至傳出兩派經營人馬各有友好的綠營派系，其中一派本想支持有意角逐2024的特定人士，但另一派不能接受。鏡電視爭奪經營權的後續才剛開始，業界人士笑稱「楊雅喆也可能只是過場」，接下來NCC如何處理鏡電視一案，外界都等著看。