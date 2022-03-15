交通部通過汐東捷運綜合規劃，總經費為377億元，將續送行政院核定，估核定9年後完工。交通部15日邀集中央各部會及專家學者委員會審查通過汐東捷運，汐東線可連接台鐵及捷運文湖線，也將基隆捷運及捷運民生線納入規劃。

汐東捷運總長5.56公里，共計6站，其中SB13樟樹灣至SB15汐止區公所將與基隆捷運共線並共站，SB14則可與台鐵汐科站銜接轉乘。汐東捷運可串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶。

汐東捷運運量預估在目標年全日總運量為5.3萬人次，並且具有改善汐止聯外交通的重要功能，通車後可提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷的大眾運輸運具，可以增加汐止整體公共運輸的比率達3成以上。

汐東捷運總經費為377.57億元，交通部通過綜合規劃後將續送行政院核定；核定後，目前正進行之基本設計經工程會審議，即可發包施工，全線於行政院核定後9年內完工。

交通部官員15日表示，委員會原則通過，但是因為跟基隆捷運有密切連結，部分路段共線，並且共用社后機場，再加上交通部推動鐵道設備國產化，因此要求新北市政府在報告書中加強這2面向的說明，待修正後再報到交通部、函報行政院。