由於俄烏和談在望、中國實施新一波封城，加上最新資料顯示投機客趁油價飆新高大舉倒貨獲利了結，國際油價連續第二天重挫，紐約與布蘭特期油雙雙跌破100美元大關，創俄烏戰爭以來低。

紐約期油繼周一大跌5.8％後，周二盤中最低一度下探94.29美元，暴跌8.4％，布蘭特期油同樣失守100美元支撐，來到98.38美元，大跌8美元或8.5％。兩大期油自高檔回跌以來總計重挫25％，並創2月25日以來最低。

安達資深市場分析師海利(Jeffrey Halley)表示，「俄烏戰爭引發停滯性通膨疑慮、聯準會本周即將啟動升息與俄烏和談本周可望有所進展等多項因素都摜壓油價走跌，油價應該已經觸頂。」

德國商業銀行分析師佛里奇(Carsten Fritsch)在給客戶的研究報告中指出，「烏克蘭衝突外交談判解決在望與中國實施新一波封城持續對油價帶來下壓，此外印度表態願意購買俄羅斯原油，也加重油市賣壓。」

周一另一個重創油價的利空是媒體報導美國可能解除委內瑞拉石油的制裁，瑞訊銀行資深分析師歐茲卡迪斯卡亞(Ipek Ozkardeskaya)指出，「油價拉回修正對於市場通膨預期而言無疑鬆口氣，但中國封城措施可能使供應鏈危機惡化，也會增加通膨的疑慮。」

根據洲際交易所的資料顯示，這波油價飆漲後對沖基金操盤人出現逢高獲利了結，上周布蘭特期油的多單部位出現2018年以來最大減幅，淨多單部位因此創下歷史新低，除了多單部位大減，空單部位則急升，大增3.4萬口，創2016年以來最大增量，由此顯示市場投資氛圍逆轉。

AvaTrade首席市場分析師艾斯蘭(Naeem Aslam)表示，資料顯示油價這波大跌是因為市場部位平倉使然，投機客大砍多單，其中布蘭特期油多單砍單量還創2018年以來最大量。