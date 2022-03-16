士東國小與明道國小實力相當，最後零比零、PK結果5比4，士東國小贏得勝利，堪稱是歷屆少年組冠亞軍之爭，最精彩的一場賽事。(讀者提供)

台北市青年盃足球錦標賽結果出爐了!少年組上周歷經多日激烈競賽後，由士東國小勇奪冠軍，明道、天母以及公館國小，分別拿下亞軍、季軍以及殿軍的佳績。

這次榮獲冠、亞軍的士東國小與明道國小實力相當，士東採取積極的進攻態勢，明道防守反擊，兩隊互不相讓，最後以零比零、PK結果5比4，士東「險勝」明道國小，堪稱是歷屆青年盃足球賽少年組冠亞軍之爭，最精彩的一場賽事。

曾任中華台北足球代表隊總教練、現為台北市體育總會足球協會(承辦單位)的副秘書長強木在表示，這次青年盃足球錦標賽競爭非常激烈，不論是少年組(國小)、青少年組(國中)，參賽隊伍實力都非常接近，很難在50分鐘內分出勝負，少年與青少年組的冠亞軍之爭，全部都進入PK賽後，才決定最後輸贏結果。

以這次青年盃的少年組為例，強木在表示，總計有17支球隊、約340名球員與守門報名參賽；強木在分析，以前足球是教練拜託學生來踢球，近5、6年來情勢完全反轉，報名參賽的隊伍，家長多投入相當的資源，聘請專業教練做賽前的訓練與準備，不僅能力、技巧大幅提升，足球也成了熱門運動，比賽精彩可期。

士東國小足球校隊總教練王吉成表示，士東的優勢是控球、傳球技巧，和明道的冠、亞軍之爭，更需要特別注意攻守轉換時的陣容調整；士東採取「進攻模式」，期望以堅強陣容、隊形，讓攻勢一波接著一波，來破解他們的策略；不過，明道的凝聚力、鬥志也很高昂，面對士東的攻勢也展現抗壓性。

一場接著一場的比賽，進入冠亞軍的關鍵時刻，王吉成認為，專注力、執行力、意志力是最後決勝的關鍵；王吉成舉例，若比賽能在前10分鐘，執行教練設定的戰術，並搶先得分，就能有效壓制對方氣勢，甚至持續拿下好幾分，而最後10分鐘也不能鬆懈，維持專注力，才能避免對方反敗為勝的機會。

現場觀賽士東國小家長表示，「這次青年盃足球賽是近期最精彩的一次賽程」，讓人感動的是，每個隊員相互合作、彼此配合、態度積極，教練場上的鼓勵讓球員表現更有信心；家長表示，比賽不免有傷兵，在傷兵無法上場的狀況下，其餘小將士氣不受影響，仍持續發揮水準是難得可貴的經驗。

強木在觀察，各球隊為了盡全力表現，比賽、練習過程就會愈激烈，碰撞以及受傷的風險會提高，這次比賽全程有防護員，當意外發生能做緊急處理，他也呼籲球員盡力表現之餘，也要做足防備、注意安全。