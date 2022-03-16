今年首度以北高雙城同步開展的第九屆「智慧城市論壇暨展覽」（Smart City Summit & Expo），台北展前記者會於15日舉行，台北市副市長黃珊珊親臨現場，特別佇足停留於光陽KYMCO展攤，感受Ionex 3.0帶來的生活美好。身為台灣智慧城市產業聯盟會長，同時也是光陽集團董事長柯勝峯表示，作為亞洲最大的物聯網解決方案展會，今年展會以「數位轉型再創智慧城市新高峰」作為主題，深度探討城市的數位轉型外，更配合行政院所提出的2050淨零碳排政策，結合企業之力組成台灣氣候聯盟，共同響應政府淨零碳排的政策。

「2022年智慧城市展」規模較去年成長50％，使用近1,500個攤位，並有34個海外國家、76個城市的188位城市首長或代表以線上方式相互交流，同時更有45個城市首長或代表親自來台進行實體交流，透過展覽將台灣智慧城市解決方案輸出海外。而於「智慧交通展」中展演的KYMCO Ionex車能網，以電動二輪車的節能與能源管理的創新方案，呼應未來城市發展方向，更藉由「智慧城市論壇暨展覽」的重要平台，向全球展現台灣邁入電動二輪車全新世紀的領銜地位，創造更多台灣與國際間的經濟動能與互動交流，共同為台灣創造數位轉型新經濟的發展契機。

台北市副市長黃珊珊表示，台北市於新冠疫情中透過數據與戰情中新的數據整合，以貼近市民需求的差異化服務，展現智慧化城市治理方式的卓越成效；而近年來所推動的4U（Ubike、Umotor、UEV與UParking）綠能共享公共運具的政策，大幅提升低排碳的綠能運具使用效率。透過數位與綠能建設等思維，建立宜居永續的智慧城市，更積極的向全球輸出，展現國際化與產業全球化的最佳範例。

光陽表示，Ionex 3.0自推出以來，成為去年銷量成長率冠軍的電動二輪車品牌，更積極擴展綠能低碳版圖，在展前記者會中首度曝光以「智慧路燈」型態推出的全新概念應用，將Ionex 3.0便利換電站結合街邊路燈、交通號誌，以綠電為電動機車供電，讓環保電車更環保。除此之外更可於停電時將便利換電站中的電池反向供電，提供智慧路燈電源，就算停電也能有緊急電源使其維持正常運作，不會因為斷電而導致交通號誌大混亂，在滿足消費者能源需求之際，更是智慧城市永續綠能發展的最佳體現。