路邊停車對許多駕駛來說難度相當高，不過一名女網友發現，有輛小車以斜插的方式停進路邊停車格中，且車身四輪都完美的停在格線內，讓她忍不住讚嘆「車子小就是狂」，照片曝光後也引起網友熱議，「超任性但好爽」、「好適合停車技術不好的我」。

一名女網友發現一輛斜停進路邊停車格的小車，忍不住讚嘆「車子小就是狂」。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

一名女網友昨（14日）在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，一輛車型較小的銀白色車子停在路邊停車格中，但與後方車子不同的是，這輛小車雖然車身四輪都完美的停進了格線內，車頭也是順向的，卻是以斜插的方式停進格線中，讓她忍不住讚嘆，「車子小就是狂，隨便停都能停在格子裡」。

照片曝光後，網友也笑稱，「超任性但好爽」、「好停車是小車的優點」、「市區開這種車就是爽，隨便都好停車」、「而且還沒有出格壓線，很好，通過」、「好適合停車技術不好的我」。

不少網友表示，「換一台小車吧，人生從此開始簡單了」、「一個人通勤代步用還是買小車比較不會塞車」、「這種車不適合開高速公路」，也有人抱怨，「超討厭這種車，每次都以為有車位」、「每次以為自己找到停車位了，結果裡面都停一台這種小車」。

雖然車型較小的車子停車很方便，但根據《道路交通安全規則》第112條規定，停車時車子應依車輛順行方向緊靠到路邊緣，且前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得超過四十公分，提醒民眾停車仍要正確停妥。