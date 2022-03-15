澤倫斯基：烏克蘭知無法加入北約 盼獲安全保證 23:492022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔了解到北大西洋公約組織（NATO）並未對烏克蘭敞開加入大門，因此若能獲得安全保證，烏克蘭提議一種方式來獨立自我防衛。 路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過影片表示：「如果我們無法從大門進入（北約），那麼我們便必須和能夠合作的聯盟合作，讓我們獲得幫助和保護，…同時獲得另外的保證。」 英國國防部：俄切斷烏克蘭海上貿易 美重量級學者福山預測：俄軍將吃敗仗 盼台要有自主作戰能力 #澤倫斯基 #烏克蘭 #無法 #北約 #安全保證 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賑濟烏克蘭捐款逾6億元 蔡英文：讓世界看見台灣良善力量 19:262022/03/15 政治 續為烏克蘭求援 澤倫斯基16日對美國會視訊演說 04:022022/03/15 國際 樂高零售商支援烏克蘭 義賣澤倫斯基人偶與小燃燒瓶 集得1.6萬美元 22:392022/03/15 國際 俄國防部：已掌控烏克蘭南部刻松 16:262022/03/15 國際 俄烏之戰 易經大師竟洩漏天機：這國敗局已定 20:012022/03/15 政治 普丁恐掀第三次世界大戰！烏克蘭喊話把俄國踢出歐洲理事會 03:572022/03/15 國際 俄軍砲火加劇 基輔將實施宵禁 20:302022/03/15 國際 蔣德綱快評》俄烏戰火燒得媒體面目全非 11:372022/03/15 快評 不斷更新》持續攻烏 俄將動用4萬敘利亞傭兵 07:342022/03/15 國際 俄猛攻烏克蘭西部 逃亡人數創二戰以來新高 08:562022/03/15 國際 俄烏第四輪談判…釋樂觀訊號 歐美股漲油價回軟 04:102022/03/15 財經要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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