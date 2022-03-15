烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔了解到北大西洋公約組織（NATO）並未對烏克蘭敞開加入大門，因此若能獲得安全保證，烏克蘭提議一種方式來獨立自我防衛。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過影片表示：「如果我們無法從大門進入（北約），那麼我們便必須和能夠合作的聯盟合作，讓我們獲得幫助和保護，…同時獲得另外的保證。」