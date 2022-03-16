美國民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）14日表態，他不會支持總統拜登提名的拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任聯準會（Fed）負責銀行監管的副主席。加上共和黨先前已表明反對立場，這意味著：拉斯金人事任命案恐怕無法在參院過關。

曼欽表示，他反對拉斯金擔任Fed副主席，原因在於她因應氣候變遷的觀點引人擔憂。拉斯金2020年時曾批評，美國財政部與Fed疫情期間提供的緊急貸款協助，應將負債累累的石化燃料公司排除在外。

拉斯金這番言論引起共和黨不滿，特別是那些能源生產大州議員，像是懷俄明州與賓州等。曼欽雖是民主黨議員，但他來自於西維吉尼亞州，煤礦業是當地經濟命脈。

兩黨在參院勢均力敵、各佔50席。失去曼欽這關鍵一票，代表至少要獲得一名共和黨議員支持，拉斯金人事案才可能通過。但共和黨議員立場十分明確，2月時甚至使出杯葛手段、拒絕出席Fed五名人事案投票，連尋求連任的主席鮑爾都慘遭池魚之殃，表決被迫延遲。