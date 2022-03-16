股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威A股股價，周一（14日）盤中首度升抵50萬美元大關，這反映了在俄烏戰事與通膨高漲所引發的市場動盪中，柏克夏被投資人視為是最佳防禦股票的地位。

波克夏A股周一（14日）收盤上漲0.75％，以493,785美元報收。總計年初以來A股已經大漲10％，遠超出同期間標準普爾500指數的下滑12％，去年全年該股表現也略優於該大盤指數，不過2019年與2020年則處於落後態勢。此外柏克夏B股周一也收高1.03％至329.98美元。

目前柏克夏市值約為7,310億美元，名列美國市值第六大的企業，僅次於蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜與特斯拉等。蘋果也是柏克夏最大的持股部位。

然而根據富比士雜誌計算，由於巴菲特持有柏克夏16.2％的股權，這也使得他的身價增加到1,192億美元，為全球第五大富豪。

柏克夏去年營運獲利創下274.6億美元的新高紀錄，旗下的Geico汽車保險公司、BNSF鐵道公司與柏克夏能源等都均出現獲利。

另外它還擁有數十個其他事業，包括成長快速的Clayton Homes組裝屋建商，後者也是美國最大的房產仲介商。整體而言，柏克夏營運的多數業務集中在美國，在總數37.2萬名員工當中，約有77％是在本土。

總部位於鳳凰城的Smead資本管理公司執行長史密德（Bill Smead）指出，柏克夏專精於廣泛的主要商業活動，規模大、又不是科技股，在市場動盪之際，讓投資人對於持有柏克夏股票感到安心。Smead本身也買進約43億美元的該股股票。

當巴菲特在1965年以每股不到20美元買下柏克夏時，當時它還是一家搖搖欲墜的紡織公司。不過截至2021年底，該公司卻已經坐擁1,467億美元的鉅額現金。