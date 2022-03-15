國民黨立委蔣萬安上周質詢時問行政院長蘇貞昌，敢不敢承諾不再大停電，結果蘇拒絕承諾，還稱你祖父也沒反攻大陸，雙方戰火還持續延燒到今天，起各界關注。資深媒體人李艷秋提出3點分析，指出蘇貞昌嗆蔣萬安的目的，她還忍不住直言，「不被人忌是庸才，不被蘇罵是無才」。

李艷秋15日晚間在臉書發文表示，蔣萬安質詢要蘇貞昌院長承諾不停電，引發蘇院長每日一罵，燒四天都不落幕，從「你祖父還承諾要反攻大陸」、「蔣萬安像街頭小混混」到「沒本事，猴子爬的高，才會被看到紅屁股」，越說越粗聲，就怕媒體沒興趣了，即使被批評為「史上最沒品閣揆」，蘇院長仍天天開嗆蔣萬安，這麼奇怪的舉動，值得研究一下。

李艷秋直言，蘇貞昌只為一句不停電氣這麼久？不成比例對身體也很不好啊！所以這不是真氣，而是有策略的氣。且蘇貞昌嗆蔣萬安後，對其他藍委態度異常和善，凸顯他只要蔣萬安，其餘免談。有評論對蘇不以為然，蘇貞昌卻毫不收斂，繼續添麻加辣，可見黨內沒人覺得不妥，基本上蘇的表現，預告了民進黨對蔣萬安的策略。

李艷秋認為，蘇貞昌可能有3點考量，並說：

1,蘇院長在為陳時中清路障呢！換做別的藍委，蘇院長才懶得費這功夫呢！「不被人忌是庸才，不被蘇罵是無才」，看他針對誰，就知道誰行情高，被罵是恭維啦！

2,蔣萬安一直給人溫文但欠缺爆發力的形象，被蘇罵是街頭小混混，立刻加了江湖味，而且還把老江湖氣到爆筋，賺到！

3,蘇揆罵蔣孫固然好看，但最終還是要回到「能不能不停電？能不能不停電？能不能不停電？」

李艷秋直言，蘇揆的心態其實不難懂，但有一點看不明白，「他說猴子爬得高，才會被看見紅屁股，他為什麼沒事要扯蔡小英呢？」