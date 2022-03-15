男網友上網傾訴護理師女友約砲主治醫師。（截自Dcard）

一名男子在幫護理師女友做手機備份轉移時，無意間發現她竟與醫院已婚主治醫師約砲，還說男子是快槍俠，男子與女友攤牌，女友毫不留戀直接說分手，讓男子十分崩潰，心想是否該把事情鬧大，自己不好過對方也別想在一起。一名自稱也是醫師的網友建議男子「鬧大」，因為醫界很小，一下就傳遍醫界了。

一名男子在臉書Dcard發文，表示女友是初戀，幾天前是交往周年紀念，他買了新手機送女友當禮物，女友洗澡時幫忙做資料備份轉移，原PO因而發現女友與醫院主治醫師的曖昧對話，包括醫師說「我是不是比你男友厲害」，女友回：「我男友就很快阿，每次都草草結束，但他是真的對我很好」。女友還問對方「你這樣出來約不會被你老婆發現嗎？」。

原PO立即質問女友，豈料，女友竟十分冷漠表示：「既然你知道了，我們分手吧」，頭髮還是濕的就收拾東西離開。

原PO痛苦表示請假好幾天在家，吃了好幾天安眠藥，一直想是不是應該想辦法聯絡醫師的老婆，「這件事鬧大，我不好過你們兩個也別想在一起」。

有網友回應：「身為醫生，我建議你鬧大，醫界很小，一下就傳遍醫界了……鬧大護理師互相在傳不說，同事之間都會傳，女醫師大群組也會傳」、「教你對付醫生的好方法，把他名聲搞臭，除非他後台真的硬」、「你不是醫界人士的話就鬧大啊，敢作敢當囉」。

不過也有人勸：「你只是第一次面對感情的分離，沒辦法調適是正常的 (畢竟感情需要歷練) ，但不建議你做出在傷害對方的行為，因為其實浪費的是你的時間」、「鮑鮑換包包，換下一個吧！就跟你說不能越級打怪，gg了吧」、「不是啊她這麼不專情，就別想了吧，會有真心對待你的人，別傻傻地」。