俄羅斯入侵烏克蘭近3周，戰事在烏克蘭多點爆發，烏軍持續從西方國家取得軍援，抵禦俄軍入侵，使俄軍攻勢受阻。對於俄軍為何遲未攻下烏克蘭，國際事務專家賴岳謙15日表示，這場戰爭，普丁必須要打的很謹慎，盡量不讓平民百姓受到傷亡，因為平民百姓傷亡若擴大，原先烏克蘭親俄勢力，很可能會轉向反俄，這並非莫斯科當局所樂見的。

賴岳謙15日在「中天新聞」政論節目《正常發揮》表示，他個人評估，普丁最終可能會掌控烏東地區「面」的區域，烏西地區則直接以打「點」方式進行摧毀。將地面設施、軍援、人員、裝備、政府建築，機場等全數摧毀。所以這段時間，可以看到俄軍推進緩慢，為的就是要先把有人村落先占領，讓烏軍不利藏匿。

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賴岳謙並表示，俄軍雖然還未掌握烏克蘭百分之百的制空權，但在實際掌控地區已可以透過空軍支援地面部隊，一步一步往前推進，在烏南地區就是這樣的打法，因此，可以很明顯看到，俄軍從北、東、南三方向往西進軍，逐步縮小包圍圈，另一方面也是為了不讓後勤拉長，是採取穩步的方式推進。

此外，賴岳謙也說，另一方面，俄羅斯總統普丁也是希望戰後不失民心，也避免國際輿論壓力，因此不敢將槍口對準人民。