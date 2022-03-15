俄羅斯自2月24日揮軍進攻烏克蘭已進入第3周，烏當局稱截至目前，超過12,000名俄士兵命喪戰火。消息人士透露，從戰爭第一天開始，有幾家白俄羅斯醫院已經被當成俄軍停屍間，陸續接收死亡的俄士兵，目前已經都「客滿」，當地醫護人員還被威脅封口並簽署保密文件。

綜合英國廣播公司新聞 (BBC News)及自由歐洲電台(RFE)報導，俄羅斯沒料到這場戰役會拖得長又久，而且還折損大規模的兵力。自普丁2月24日發動侵烏行動以來，鄰近烏克蘭北方邊境的白俄城市戈梅利（Homel）、莫濟里（Mazyr）及納羅夫拉（Naroulia），有多家醫院陸陸續續幫忙俄軍接收屍體。消息人士透露:「沒人知道那些屍體是不是被埋了，還是囤放在停屍間。就連醫生也不曉得數量到底有多少，一切都很可怕。」

報導指出，由於多家醫院的停屍間已經都塞爆了，「一位難求」的情況下，上週一段畫面更證實，於白俄城市戈梅利和莫濟里當地人員正在搬運屍體上火車，他們正打算運往別的地方安放。目擊者指出:「屍體多到嚇人，莫濟里附近村落的墓地都被封鎖了，也許他們已經在那裡把俄士兵埋了。」

BBC引述俄媒Nexta報導，屍體沒有存放在冰庫，只用了一個簡單1.5x1.5公尺的櫃子替代，不但發臭還腐爛，場景相當不堪入目。

白俄羅斯是少數公開支持俄羅斯的侵烏行動，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）曾表示，不會讓自己的軍隊加入戰爭，但已經發射了幾枚飛彈，也幫助俄士兵進行疏散行動。