隨著疫情平穩，看準麗寶樂園渡假區每年吸客近千萬人潮的集客力，為搶先布局解封商機，蘋果在台經銷品牌「STUDIO A 」3/29於麗寶OUTLET MALL B區1F盛大開幕。

STUDIO A為提供台中海線地區在地會員，更便利且優質的服務，3/29開幕當天祭出五大獨家優惠。包括優惠一，只要來店按讚，就送品牌限量精美禮品；優惠二，消費滿5,000元享PQI 24w快充頭或PQI USB A充電線二選一；優惠三，購買Mac、iPad、iPhone、Apple Watch、AirPods系列 加購 SA Care / AC+二年期，會員點數直接十倍贈；優惠四，購買指定商品加購365天保固，再贈價值破千獨家好禮；優惠五，購買副廠品牌3PP兩件以上8折等多項獨家限量優惠。 此外，麗寶 OUTLET服飾品牌加入生力軍，有「極度女人」稱號的台灣設計師品牌「HUANG SHU CHI黃淑琦」，強調立體俐落的剪裁，堅持以傳統精緻縫製工藝，充分展現女人優美線條及獨特的性感姿態，深受上班族喜愛，3/23將在麗寶OUTLET C區1F與大家見面。

飄香逾50年的經典台式鹽酥雞店「繼光香香雞」，預計4月初在麗寶OUTLET M美食街閃亮登場；台灣人氣網拍女鞋品牌「FM時尚美鞋」由網路門市，拓展全台第一家OUTLET門市，3/25在麗寶OUTLET A區1F開幕。

法國輕奢品牌「milida」鮮豔大膽的獨創性拼布設計服飾，也首度攻佔麗寶OUTLET Ｃ區1F，開幕優惠打出滿萬抵千、滿額再贈品牌精品圍巾。

此外，館內更有許多既有品牌像是「BIS IN DEI」、「Cath Kidston」、「KAPPA」、「萬國通路」等，疫情期間調整店裝型態，以改裝之姿重新開幕，準備迎來解封後的購物人潮。