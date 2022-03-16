求職者找工作有不少考量，也希望公司福利制度完善，有大學生上網抱怨瀏覽求職網站時，發現福利好的工作真的不多，就有在傳產工作的網友回文指出，自己公司真的沒有用網路徵才，都是靠資深員工介紹新血，福利也算是給好給滿，笑說到職四年胖了20公斤，讓不少人爭相求介紹。

一名在傳產工作四年的網友在Dcard發文表示，自己公司不用網路徵才，若有職缺就叫員工介紹親友來上班，公司徵人的第一個條件，要有年資超過5年的員工當推薦人，雖不敢說公司福利是最好的，但老闆都把員工當豬公在養，已經胖了20公斤。

原PO也透露，工作時段是早9晚5，有供應中餐，加班採實報實銷還有晚餐，如果是住公司宿舍，一個月2000元全包水電、網路跟早晚餐。薪資部分，自己是中字大學碩士畢業，外加會英、日文，第二年是領140萬，如果是高職畢業就進公司，第二年應該可領60幾萬。

貼文引起網友討論，更有人想請原PO引薦，「很多好工作都是需要推薦人，求職網真的都屎缺居多」、「認真說好職缺真的不會在104出現」、「光是推薦人這個門檻就難倒邊緣人了」、「我好像知道是哪家，基本上都要有人推薦才進得去！公司規模也不小」、「可以推薦一下嗎？感覺很心動」、「請問在那？有這種養老院真的很不錯」。

也有過來人附和原PO所說，許多好職缺在網路徵才看不到，「我也待在很好的傳產，也是104基本上不會看到，因為裡面最少都待兩年以上」、「我先生的公司也是都靠推薦人才能進去，福利好到沒人想離開」。