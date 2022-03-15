女星伊能靜2015年再婚大陸演員秦昊，不久後便生下女兒「小米粒」，但保養得宜的外型絲毫看不出年過半百。近日，她曬出帶妝無P超近自拍，分享養出易瘦體質的方法，長相卻被部分網友嘲弄，對此，伊能靜一一回覆了。

伊能靜13日晚間在小紅書上傳穿著白色睡衣、有化妝的自拍照，表示這陣子太忙碌，雖然吃很多，但體重不增反降，「最近瘦了三斤（約1.5公斤），臉頰直接凹了。」照片中，伊能靜貼著如洋娃娃般的纖長睫毛，眼神顯得無辜，膚質也白皙透亮，幾乎沒有歲月的痕跡，獲得不少網友的稱讚。

伊能靜在臉書公開近照。（圖／小紅書@伊能靜）

不過，卻有網友雞蛋裡挑骨頭，吐槽：「鼻子兩側都是卡粉......開了多少級的美顏呀！」，面對帶刺的留言，伊能靜強調自己沒有開美顏功能，卡粉是因為連續工作12個小時才這樣，並喊話：「同為女性，不能善待別人嗎？」，未料另名網友再質疑：「法令紋都沒有，這是打了什麼針？」伊能靜幽默的回應：「老天爺打的，他愛我！」展現高EQ的涵養。

伊能靜是演藝圈的美魔女，外型及打扮風格常常備受討論，但她曾在38婦女節大器地承認：「我有細紋，也有白頭髮」，勉勵女人們要多照顧、愛自己，同時放上一張自拍照，烏黑亮麗的長髮和精緻的妝容，視覺年齡頂多3、40歲，再度被網友誇讚：「還是那麼好看漂亮」、「不見歲月的痕跡」、「太羨慕靜姐的高顱頂，這樣蓬鬆的秀發怎麼吹才好，求靜姐教程」、「太令人著迷了」。