英特爾（Intel）15日宣布計畫投資330億歐元 (360億美元) 提升歐洲晶片製造與研發能力。該晶片巨擘將在德國馬德格堡（Madgeburg）興建兩座新廠，預計2023年上半年動工，2027年投產。

另外，英特爾還將在法國建造新研發與設計中心，並投資在愛爾蘭、冰島、義大利、波蘭與西班牙設立研發、製造和晶圓廠服務中心。