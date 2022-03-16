近年全台房價高漲之區塊集中於產業園區，「科技菁英群、高收入家庭」二大優勢成為科技園區房價不敗的關鍵，從內湖科學園區、新竹科學園區、台中科學園區，到近期發展火熱的台南科學園區，無論景氣榮枯皆踩著穩步上揚之態勢，而嘉義縣「馬稠後產業園區」乘著世界供應鏈輪替，台灣站上世界舞台之際，成為高科技產業、產業菁英落腳新基地。

嘉義縣昔日是甘蔗生產大縣，冒著煙的甘蔗台車、追著車輛撿拾甘蔗的孩子，台灣曾仰賴著糖業累積財富，然而隨著時代變遷，糖業沒落、土地閒置，這個農業大城沉寂一時，然而乘著世界供應鏈轉換，台灣遇見百年一見的蛻變契機，躍上世界工廠之要角，許多企業不想在海外奔波了，趁機洄游台灣，而北台大面積素地有限，「回嘉」成了他們最好的選擇，尤其是近期甫開發完成的「馬稠後產業園區」。

距離高鐵站不到10分鐘車程的馬稠後產業園區為嘉義縣自主開發的產業園區，定位為台灣首座智慧健康照護科技園區以及智慧機械園區，引進低污染、低耗能、低耗水、高價值三低一高產業，每坪底價平均4.65萬元，吸引不少科技大廠、食品大廠積極搶標，三次土地標售累計總面積達79.79公頃、標售率突破99.3％，反映出廠商需地的迫切性。

高鐵嘉義太保站。(圖/馬稠後提供)

該園區集結車燈大廠帝寶工業、伺服器機殼大廠勤誠興業、大成集團、電燒刀製造王大瓏到最新得標的長庚生技，預估將能吸納近200家廠商進駐、創造2萬名就業機會，年產值上看千億元，嘉義縣縣長翁章梁指出，2024年起嘉義將進入年年有利多之際，陸續將有水上、大埔產業園區開發完成，亦啟動故宮二館、民雄航太飛機鍛造場等，相信只要給這座城市4~10年的成長期，將會擁有全新樣態。

大成集團。(圖/馬稠後提供)

而國際大廠、隱形冠軍同時看上這塊土地的關鍵在於園區匯聚陸海空運輸優勢，緊鄰著高鐵車站及東西向快速道路之交通優勢，且20分鐘車程內可抵達水上機場及布袋商港。翁章梁指出，透過產業園區招商、土地標售，嘉義縣可以不獲利，但必須得繁榮地方，透過交通和台灣科技島鏈串聯，此外，透過科技園區的菁英份子遷移，帶給地方不同消費型態、不同的商業設立，為嘉義產生質變，帶來人口、提升工商服務，再引進就業人口，如此產生正向循環，讓想回「嘉」的人們回來，讓各地的人落腳，讓嘉義和世界產業鏈銜接。

然而大量的工作機會、高收入份子進駐，嘉義縣政府也預想未來住宅區開發，早在多年前已經完成嘉義高鐵特區開發，棋盤式的道路規劃、公共建設、電線電纜地下化，且政府資源集中，有了產業、人口、建設優勢加持，可望成為下一個新興質感生活圈。

馬稠後產業園區引商、招資 嘉義青年回家了

去年全台最火熱的議題皆跟著護國神山台積電走，不僅在台中、台南及高雄設廠，也牽動周邊產業鏈隨之移轉，並一舉推升區域的生活機能、商業發展以及服務活動，讓過去不少被視為農業鄉鎮之處翻身成為科技大城，然而下一座護國神山在哪裡？不少專家認為，就屬嘉義縣最有科技新星之姿，除了有高鐵、有國道，更有中央支持開拓的科學園區，以及六大都會區最稀缺的土地資源，吸引各大產業巨頭、隱形冠軍青睞。

嘉義縣擁有便捷交通及六大都會區最稀缺的土地資源，吸引各大產業巨頭、隱形冠軍青睞。(圖/馬稠後提供)

嘉義縣縣長翁章梁自2018年上任後，短短數年內讓嘉義縣邁向科技大城之路，從傳統農業城市轉型為農工大縣，不僅為了嘉義未來數十年鋪設好蛻變願景，也讓嘉義青年有機會返鄉、留在故鄉打拼。

中央政府自從2020年宣示要開拓西部科技廊道後，緊接著隔年９月宣布嘉義科學園區設置於太保農場，未來將結合交通、觀光及農業，並引進各種產業，預估年產值逼近400億元，而招商引資同時也需築巢引鳳，將來也規劃設立實驗中學，培育人才，縣長翁章梁也喊出：「農工大縣，正在實現」，讓各界引頸期盼嘉義未來發展。

嘉義縣長 翁章梁。(圖/馬稠後提供)

蔡總統曾說，現階段是台灣百年難得一見的機會，翁章梁也呼應認為，在國際態勢不變之下，台灣在世界分工扮演的角色舉足輕重，但是都會區苦於無土地可尋，台商回流、企業擴展不易，嘉義縣過去為糖業生產大縣，隨著時代轉變 「糖」已不是台灣外匯主要來源，而全縣擁有7400多公頃的甘蔗田，目前仍有6400多公頃平價土地尚待開發，將提供嘉義未來50年發展之最精華的土地資源。

也因過去糖業發展蓬勃，讓科技產業忽略了嘉義縣，翁章梁認為：「這是嘉義縣的幸運，也是嘉義縣的委屈，昔日單一產業造成人口、菁英人才流失 很多受高等教育的人沒辦法留在家鄉發展，但也慶幸的是，在近年台灣產業成長過程嘉義沒有遭受高度汙染，可跳躍式銜接工業4.0時代。」

目前全縣境內最大亮點即是「馬稠後產業園區」，翁章梁強調，該園區分為一、二期開發，未來進駐廠商可達到150~200家廠商，就業機會預估將突破2萬人，二期年產值逼近1千億元。而看準科技菁英就業機會大增，青年回「嘉」浪潮已發酵，因此不少國際級連鎖業者前仆後繼卡位，從好市多、IKEA到漢堡王等一一進軍。

翁章梁表示，翻轉嘉義成為農工大城，地方政府不求利益回收，只冀望繁榮地方，而高科技人口也將會嘉義帶來不同樣貌型態的商業服務，將會陸續反映在服務、教育、住宅，為地方帶來質變，進一步引流人口。