風水中有「前朱雀、後玄武」的說法，門後的位置就稱為玄武，有就是臉朝外、站在門框中間的後面，這個位置也就是回到家打開房門的第一眼。

居家大門打開的正前方，千萬記得是「正前方」，不是左右兩側，是與門框等寬向前延伸的區域。如果這個位置看到爐灶，就代表「進門近火」，會讓人一回家就吵架，大家一肚子火。

如果門框等距的正前方是看到廁所，廁所的濁氣、火氣跟穢氣直衝大門，因此「進門見廁」會有病痛難測的情形，距離的遠近對災難、危機的大小都有所影響，愈近愈慘。以上兩個問題，都可以用門簾來化解，將門簾擋住廚房和廁所的門就可以了。

如果大門一打開，映入眼簾的是臥室的床或是臥室的門，這種狀況稱為「進門見房」，可能會面臨爛桃花或是房事不順、受孕困難等危機，一樣可以使用過膝蓋的門簾阻擋就能化解。

很多人從大門一進來，會直接看到窗戶，認為這是所謂的「穿堂風」，其實看到窗戶問題沒有那麼大，最可怕的是進門之後，直接看到房子的「後門」，這才是「穿堂風」，會讓你錢財一路空。在台灣南部有很多房子都是這種設計，進門直接看到廚房的門，又看到房子的後門，這在命理上稱為「三門通錢財一路空」。這時候可以利用櫃子阻擋視線，電視櫃或書櫃都可以，只要能讓進門不直接看到房子的後門，就能夠化解這種危機。

另外有的人打開大門走進去，直接看到樓梯的側邊。樓梯的側邊，外型看起來就像是一把鋸子，也就產生了「進門見刀」的格局，會帶來血光刀傷、口舌是非。如果大門打開，在門的寬度等距離延伸的位置，有一根樑柱，這就是俗稱的「壁刀」，尤其是位在兩個門之間的柱子，這對運勢來說非常不好，也會影響家人的健康。如果是以科學角度來看，打開門回家，有了柱子擋在中間，老人家、小朋友都容易跌倒受傷。

現在還有一種很常見的，一開門就看到一整面的落地窗，這也是穿堂風的一種。因為氣流不聚、氣散財不聚，會讓錢財、人氣流失。建議使用不透光的窗簾來遮蔽，可以避免穿堂風帶來的影響。或是在落地窗的外圍種些盆栽，來防止氣流的流失，這些都是能夠讓房子藏風納氣的好建議。當然如果是在室內擺書櫃或電視櫃阻隔，也是個不錯的選擇。

如果為了遮擋而選擇做屏風，可以在屏風掛上或畫上開運的圖騰，例如：花卉，象徵花開富貴；荷花，代表和氣和和氣氣。這樣一回家就能滿心歡喜。

門前門後加裝燈飾，讓你前途光明，也是能夠開運的方法。也有人會放晶洞，晶洞是貴重的寶石，背面可以變石敢當，前面放銅板也能為運勢加分。

(本文摘自《從傢俱學會風水：利用傢俱打造風水好宅，架設屬於自己的豪宅，財運、桃花、事業、健康，各種好運樣樣來！》/時報出版)

【內容簡介】

史上第一本「傢俱風水」專書

門、窗、床、桌、櫃、椅、廁、爐， 8大居家設備

提供全新的居家風水視角

不用花大錢改裝房屋，只要挑對傢俱、放對位置，就能打造風水好宅！

傢俱種類百百款，你知道什麼樣的款式才能為居家風水加分嗎？

想從傢具提升運勢，你要知道……

大門打開直接看見臥室房門，會招來爛桃花！

床的左邊放高的櫃子，能使男主人步步高升！

床腳正前方會直接面對窗戶，這代表會有異地的爛桃花！

書桌後面如果有走道、有床，會讓小孩讀書時心神不寧！

座位的右後方如果有L 型轉角，就可以藏風納氣！

風水大師詹惟中，用最清楚的文字，呈現專業的傢俱風水，讓你透過家具，為自己的財運、桃花、事業、健康大大加分！

8大居家設備，門、窗、床、桌、櫃、椅、馬桶、爐灶，分析前朱雀、後玄武、上天羅、下地網、左青龍、右白虎，讓你從中掌握傢俱風水，為自己打造風水好宅，坐在家就能吸收好的能量與氣場。改善居家風水，提升個人運勢，輕鬆改善你的生活狀況！

本書特色：

1、 跳脫過去使用羅盤看東南西北的傳統迷思，利用上下左右前後的概念統整傢俱風水。

2、 簡化艱澀難懂的風水，讓讀者能夠更輕鬆的看懂、讀懂，同時也讓風水年輕化。

3、 風水不侷限在有錢人，提供小資族也可以擁有風水好宅的獨家祕法。

【作者簡介】

詹惟中

東方星座創始人、紫微斗數簡化大師。1964年3月出生於澳門，雙魚座。過去旅居日本，留學日本琉球沖繩大學。精研紫微斗數二十餘年，並應用深奧的紫微「十八飛星四化論」，將難懂的天干順序轉為易解的靈動數，用數字來改變經營一生！另外，也精通五行、風水、面相、奇門遁甲等中國命理精粹。 【經歷】專業命理風水陽宅大師 、深圳大學空間設計/客座教授 、《MOD電視好運呷透透》旅遊美食主持人 、《澳亞衛視》順風順水/主持人 、《緯來》風水有關係/專任命理老師 、《中天》台灣妙妙妙 、《三立》國光幫幫忙 、《TVBS》國民大會 、《東森》開運鑑定團/大生活家 、《JET》命運好好玩/新聞挖挖哇 、《衛視》麻辣天后宮 、蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報等各大報專欄採訪命理老師

【著作】《詹惟中開運農民曆》系列 、《自創好宅》 、《好運久久108招》 、《詹惟中教你改名不求人開運又開心》 、《詹惟中教你好運就是這樣來！》