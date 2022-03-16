居家風水中，桌子的學問有很多，居家空間裡桌子的種類也非常多。古早時期老祖先講到桌子，最重視的就是佛桌，其次是餐廳的餐桌，也就是用來吃飯、迎賓、聚會的桌子。再來就是讀書的書桌，其中當然也包括辦公桌跟電腦桌。再來會提到茶几、小方桌、小圓桌等等。

空間格局的重點在於放什麼樣的傢俱，這會定義空間的用途。佛桌擺得好，祖先庇護、五子登科、子媳興旺。餐桌，當然是好的食物也要有好桌子才能夠匹配，如果擺放雞鴨魚肉、山珍海味，代表是富貴人家。一張書桌，如果東倒西歪，會導致功名無望，考試名落孫山。書桌透過好的擺設以及桌面規畫，能夠提升文昌考運。辦公桌也一樣，如果選到不好的位置、不好的材質、不好的擺設，會讓生意敗壞、公司倒閉，甚至家道中落。

桌子的款式千百種，有四腳桌、三角桌，也有單腳桌，還有設計成廂型底座的，看起來方方正正。桌子的形態也象徵著四平八穩的運勢，能為你帶來更好的財運跟考運。建議盡量用四隻腳的桌子，才能夠象徵四平八穩，那麼三足鼎立也可以，不過單獨一隻的桌腳，會形成疑似「房中針」的危機，就好像一根針或釘子，扎在你的客廳或書房，這個要一定要避免。

桌形的選擇也是重點，桌子有不同的形狀，也有不同的意義。餐桌當然是以圓形為主，象徵圓融、和氣；辦公桌跟書桌當然要方方正正，象徵四平八穩。桌子的高度則需要配合人體力學，通常在90 ～ 100 公分上下，這是無法改變的。太低的桌子會矮人一等，太小的桌子則感覺委曲求全，而太大的桌子會有曲高和寡、高攀不上的感覺。

桌子中只有佛桌要高，餐桌跟書桌要高低適宜，才能夠讓人精神飽滿地坐在桌前，並且揮灑自如。椅子則是與桌子相輔相成，就像人的上半身跟下半身，同樣也很重要。總歸居家內部的風水，我們稱桌子、椅子叫水財，衣櫃跟書櫃叫山財，如此一來，你就會明白這些傢俱的重要性。

│居│家│開│運│筆│記│本

桌子的學問非常多，要更加謹慎小心去了解，有人甚至對桌子的長、寬、高，包括桌角、桌緣的設計都非常的謹慎，除了風水，也是對桌子尊重。另外，無論是佛桌、餐桌、書桌，桌面下很多人會堆積雜物，那會對神明不尊敬，也代表地氣敗壞，也代表我們說的考試運不好，貴人不來，神明不庇護都是息息相關。

(本文摘自《從傢俱學會風水：利用傢俱打造風水好宅，架設屬於自己的豪宅，財運、桃花、事業、健康，各種好運樣樣來！》/時報出版)

【內容簡介】

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大門打開直接看見臥室房門，會招來爛桃花！

床的左邊放高的櫃子，能使男主人步步高升！

床腳正前方會直接面對窗戶，這代表會有異地的爛桃花！

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座位的右後方如果有L 型轉角，就可以藏風納氣！

風水大師詹惟中，用最清楚的文字，呈現專業的傢俱風水，讓你透過家具，為自己的財運、桃花、事業、健康大大加分！

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本書特色：

1、 跳脫過去使用羅盤看東南西北的傳統迷思，利用上下左右前後的概念統整傢俱風水。

2、 簡化艱澀難懂的風水，讓讀者能夠更輕鬆的看懂、讀懂，同時也讓風水年輕化。

3、 風水不侷限在有錢人，提供小資族也可以擁有風水好宅的獨家祕法。

【作者簡介】

詹惟中

東方星座創始人、紫微斗數簡化大師。1964年3月出生於澳門，雙魚座。過去旅居日本，留學日本琉球沖繩大學。精研紫微斗數二十餘年，並應用深奧的紫微「十八飛星四化論」，將難懂的天干順序轉為易解的靈動數，用數字來改變經營一生！另外，也精通五行、風水、面相、奇門遁甲等中國命理精粹。 【經歷】專業命理風水陽宅大師 、深圳大學空間設計/客座教授 、《MOD電視好運呷透透》旅遊美食主持人 、《澳亞衛視》順風順水/主持人 、《緯來》風水有關係/專任命理老師 、《中天》台灣妙妙妙 、《三立》國光幫幫忙 、《TVBS》國民大會 、《東森》開運鑑定團/大生活家 、《JET》命運好好玩/新聞挖挖哇 、《衛視》麻辣天后宮 、蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報等各大報專欄採訪命理老師

【著作】《詹惟中開運農民曆》系列 、《自創好宅》 、《好運久久108招》 、《詹惟中教你改名不求人開運又開心》 、《詹惟中教你好運就是這樣來！》