愛河流貫高雄市區，猶如高雄的母親之河，經歷長時間污染整治、河岸規劃修建後，綠意盎然已成為城市居民散步休憩的水岸，再透過科技光影妝點，讓城市夜晚再次綻放迷人的光彩。

「夢迴青春 夢迴港都 夢迴思念的河」〜愛河 陳建瑋

源於現今高雄仁武區八卦寮附近魚池的「愛河」，1920年日治時期將打狗舊地名改為「高雄」，名稱也從打狗川改為高雄川，更名為仁愛河，直到1992年才定名愛河這個浪漫的名字。除了名稱因時代改變，功能也從最初接引曹公圳灌溉排水再變成工業運河，隨後在歷任市府首長下整治修繕，更舉辦龍舟賽事和近年燈會展演，成為坐擁水岸綠地，洋溢藝術氣息的樂活之河。愛河的變化彷彿是高雄轉型的縮影，河川與城市之間情牽百年，訴說著高雄破蛹成蝶、不斷蛻變與新生的故事，是高雄人成長的共同記憶，也見證了高雄這座城市的歷史風華。

沿岸景觀如高雄歷史記事本

走一趟愛河的人文散步，就讓我們從高雄歷史博物館啟程，東洋風斜屋頂搭配方正大氣的磚樓，日式與西洋折衷的帝冠式樣建築，守護愛河畔已逾80年。博物館前身為高雄市役所，是日本時代末期高雄最高行政機關，從過去高雄的老照片中，可以看到市役所與愛河熱鬧的樣貌，「當時市民會來這裡約會划船，還曾經在愛河舉辦過龍舟比賽。」《大港的女兒》作者、收集大量高雄文史資料的已故作家陳柔縉曾經這麼說道。

高雄市立歷史博物館過去為行政中心高雄市役所，現則為展示保存高雄鐵道文化、舊城歷史、傳統表演藝術、人權議題及眷村移民等議題的文史中心。(攝影/Carter)

當時因修築高雄港需要，日本政府進行拓寬疏濬工程，愛河一時間成為漕運繁忙的工業運河，位於愛河旁的「中都唐榮磚窯廠」便可見證當時榮光。其前身是創建於1899年的鮫島煉瓦工場，現在雖已人去樓空，但看看高聳的煙囪、隧道窯及日治時期磚造事務所等遺跡，仍保留著百年來磚窯歷史及高雄工業經濟發展的軌跡。

中都唐榮磚窯廠是高雄第一座古蹟文化園區。(攝影/Carter)

成功整治變身成為親水之河

時序進入民國，工業快速發展下卻由於環保意識尚未萌芽而遭到嚴重汙染，此後政府只能不斷尋求整治之法，阻斷汙水流入並興建汙水處理廠，還在河岸廣植綠蔭，終於逐漸還給愛河自然潔淨的樣貌。由二個人工蓄洪湖東湖與西湖構成的「愛河之心」，是愛河從重度污染，蛻變為生態水域的里程碑，生態池內魚蝦生物棲息生長，夏夜還會聽見蛙鳴，串聯水域的心行陸橋，則成為自行車遊愛河的人氣路線。潔淨的愛河成為居民散步運動的好去處，近年在愛河從事立式划槳、獨木舟等親水運動日益熱門，水岸與市民生活的關係變得更加緊密了。

愛河之心是由東湖與西湖構成，兩湖中間以一座曲線的橋樑貫通，是愛河北段散步與騎自行車的熱門去處。(攝影/Carter)

咖啡飄香音樂流轉 成為高雄左岸

順應產業發展趨勢，高雄從往昔的石化與製造業龍頭，逐漸轉型升級為南方科技智慧大城，而愛河也在時代潮流中翻轉新樣貌，不僅有光之塔等大型裝置藝術點綴河岸，把愛河變得更時尚有創意，過去作為鐵道運輸的鐵橋，功成身退後以行人及自行車共用的優美景觀橋重新變身。2022年台灣燈會在愛河灣舉辦，更引進光環境的概念，以智慧網絡控制燈光連結，點亮愛河沿岸與橋梁，讓母親之河入夜後，變成繁星點點的光之河，以科技渲染浪漫優美的環境氛圍。

光之塔將高壓鐵塔改造為光影裝置藝術，順著螺旋型階梯登上觀景台，可以眺望愛河的美景。(攝影/Carter)

如茵綠樹映照著粼粼水光，散步走在愛河岸，有一種與自然約會的浪漫情懷，歷史古蹟與前衛造型的裝飾藝術共存，咖啡香與流轉的音樂聲沿著河岸流淌，今日愛河，讓人宛如置身在南方的小塞納河。經過百年翻轉，愛河串聯起高雄人的過去、現在和未來，以不變的包容和溫情，擁抱住在這座城市的每一個人。

本文作者:李瑰嫻