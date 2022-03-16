外籍人士在高雄移居置產比例逐年上升，溫和的氣候和滿滿人情味，讓高雄的土地特別有「黏性」，人氣部落客大豐在網路分享高雄旅遊和文化特色、餐廳老闆Joe深耕高雄融入在地生活，來自各國的港都新住民，從不同角度，看見屬於高雄的美麗。

「來到臺灣其實是個意外！」以流利的國臺語，講述自己如何誤打誤撞來到台灣，最後為愛定居高雄的經過。來自英國的部落客大豐在YouTube頻道上分享對台灣和高雄的種種觀察，影片《來到台灣是個意外》以詼諧有趣的內容獲得24萬點擊，尤其是大豐的國臺雙聲帶夾雜「挖塞！」、「很ㄎ一ㄤ」以及濃濃臺味的「齁」尾音，讓許多粉絲紛紛留言：「我覺得你根本就臺灣人了。」

來臺灣8年，大豐與臺籍妻子和剛出生的小寶寶在高雄定居。比起吵雜都會更偏好鄉村生活的他，來臺後陰錯陽差直奔島嶼最南端，到沒有人會講英文的東港工作，為了生存大豐學會了一口流利臺語，甚至每天騎機車從東港到高雄，過得比許多都市人更道地更生猛的臺灣生活。

平常喜愛自行車與爬山等戶外運動，大豐在孩子出生前常到柴山、美濃旗山等地爬山騎車，另外他也推薦外籍旅客到西子灣和旗津一日遊，感受歷史文化。(圖片提供/大豐大哥大)

「我覺得高雄是全臺灣最好的城市。」大豐說得斬釘截鐵：「城市本身就有豐富歷史，還曾經是世界第三大港口，無論商業、地理跟歷史都很精彩。尤其高雄又不斷在轉變，交通、旅遊、服務業也越來越發達。」他在個人頻道中發表許多有趣的高雄觀察，像是挑戰臺灣泡麵、騎自行車闖蕩柴山，也對臺灣完善的全民健保，以及五星級坐月子中心大開眼界。

「高雄人真的是最nice的。南部生活步調比較慢，路上騎摩托車不知道怎麼走，路人會很有耐性，也很願意幫忙。」大豐說：「之前和朋友爬完山到蓮池潭吃餛飩麵，吃飯時口袋裡掉出了10元沒發現，結果3個月後回去同一間店，老闆娘竟然認出我，還說他幫我把10塊錢留了下來。」感嘆這種事情在歐美不可能發生，讓大豐對南臺灣的人情味大受感動。此外高雄由於外籍住民多，辦居留證等流程便捷，親切和效率的服務也讓他豎起大拇指。

不斷蛻變的高雄，彷彿整個城市都在轉動，從駁二發展到輕軌通車，大豐感覺每天都有新改變，城市充滿了希望活力。他認真發表了未來的抱負：「我的夢想是要當高雄市長。」甚至還準備了長篇政見，愛高雄愛到想要為市民服務，高雄的溫情土壤，為大豐等外籍居民培育宜居環境，從自轉到公轉帶動城市變得更美好。

在左營區的馬來西亞餐廳「馬來舅台所」內，店主Joe蔡堯結又是不一樣的移居故事。馬來西亞華僑的他，在日本求學工作近10年，因為遇見真命天女而來到高雄，以時尚道地的馬來西亞菜餚，在這片新故鄉站穩腳步。

來臺4年半，Joe在高雄發揮一己之長，以精湛廚藝征服顧客味蕾，未來他也希望能拓展分店，在高雄放大夢想。(攝影/李瑰嫻)

「我覺得高雄有點像日本大阪，有什麼話就直接說，像是這個不好吃之類客人會直接反應。」Joe笑說：「隨興的感覺很像馬來西亞，遇到熟人會說走就走，沒有特定計畫。」熱情隨興的高雄人，對於外來文化的包容力也很強大，Joe以一技之長在陌生城市紮根，利用多種香料製作的椰漿飯、肉骨茶等大馬料理，豐富誘人的風味令人讚不絕口，吸引了一票忠實顧客。「我覺得高雄是實現夢想的地方。」他笑道：「社會制度很好，海洋風景也吸引人，重要的是高雄人很愛吃。」他也說，城市街頭會舉辦許多異國市集等介紹海外文化和料理的活動，都讓在地人與外籍居民有機會互相了解，拉近了彼此的距離。

Joe和女友經營餐廳「馬來舅台所」，烹調道地的馬來西亞菜色，像是招牌椰漿飯、沙嗲、印度煎餅附咖哩醬等都是人氣招牌。(攝影/李瑰嫻)

連假時常和女友、及女友的爸爸開車跑山，把中南部山路開透透，店休空檔就到旗津散步吃水果冰，Joe就和其他高雄人一樣，享受港都生活的平凡確幸。來自寬闊大海的溫柔潮風包容每個異鄉者，讓他們在這座城市落地生根，無論從哪裡人，在高雄的人情擁抱下，都讓人捨不得離開。

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FB：馬來舅台所 - Malaysian Joe’s Kitchen

本文作者:李瑰嫻