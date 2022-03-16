高雄火車站人群熙攘中，隱然存在一個小南國，牛肉丸、蝦餅、天貝、髒鴨、沙嗲等美食香氣四溢，東南亞商品琳瑯滿目，耳邊則聽見印尼、越南、菲 律賓等語言交錯，讓人彷彿一秒置身東南亞，吸引不少遊客專程來此「偽出國」！跟著專家帶路，到高雄車站南國商圈踩街吃美食，感受高雄多元兼容的城市活力吧！
高雄車站多元文化交流 是他鄉也是故鄉
來自印尼的安娜，平常在長照中心照護年長者，趁著難得的周末休假，她就會換上牛仔褲與亮眼頭巾，搭計程車來高雄車站逛街採買，和朋友相聚在小吃店談天吃家鄉味，對安娜來說，這種「回家」的感覺，正是紓解平日繁重工作的最佳特效藥。
移工是高雄經濟的重要助力，來自印尼、越南、菲律賓等地的他們飄洋過海來台，也帶來家鄉文化，使高雄的人文風景變得更豐富多彩。在高雄站前南華、建國與八德路一帶，東南亞餐飲百貨林立，每到周末就會聚集許多移工和新住民，形成別具特色的南國商圈。而這些移工們的心靈故鄉，則因為濃濃異國風給人「出國」的新鮮感，吸引不少遊客專程來此體驗。
「推廣南國商圈，是希望讓高雄這塊『小東南亞』更多被城市關注，共同分享這裡的多元文化寶藏。」致力於文化交流的高雄市印尼之友協會表示。協會從2018年起，與站前東南亞商店的新住民店家們，一起推動「高雄站前南國商圈」，製作商圈地圖、舉辦各種商圈導覽和文化體驗，並固定於10月舉辦「南國商圈社區日」向台灣人推廣東南亞文化體驗與美食饗宴活動。
美食導覽 跨文化魅力熱情四射
走在外文看板林立的街頭，導覽員如數家珍地介紹每一個特色店家，像是有清真認證的陳莉莉印尼牛肉丸小吃店，店主陳莉莉曾經是移工，她明白移工朋友思念家鄉味，卻又無法離開雇主家太遠的感受，於是從公園外送開始做起印尼小吃服務。導覽員說：「在異國美食比賽獲獎無數的陳莉莉，無論是新住民或是移工、留學生，她都願意伸手幫助他們，就像他們在高雄的母親一樣。」。
接著走到南華路上的巴里商店，林老闆與老闆娘都是印尼華僑，店內主打印尼食品百貨，以及老闆娘製作的香蕉餅、咖哩雞湯等印尼家鄉味，每天透過網路發送當日菜單，讓顧客採買完，在店內飽餐一頓後再滿載而歸。
跨國婚姻的黎氏二代老店，來自越南的老闆娘與先生楊建川攜手製作美味的越南料理，招牌炒河粉、越式牛小排等招牌好料不僅滿足越南移工味蕾，台灣與印尼顧客也好評如潮。
跟著協會導覽員逛南國商圈，每一位商圈的新住民有了豐富的個性和故事。想走進高雄在地的東南亞場域，很適合以此為入口，體驗高雄做為國際城市的跨文化魅力，更不要錯過南國商圈的必買必吃美食。
• 陳莉莉印尼牛肉丸小吃店Istana Bakso Chen Lili
地址：三民區建國二路265號
時間：11：00〜21：00
FB：Istana Bakso Halal Chen Lili No.265 Jianguo 2nd rd.
• 巴里商店Bali Store
地址：新興區南華路214號
時間：10：00〜22：00
FB：Nasi Padang Bali Store
• 高雄站前南國商圈社區
FB：高雄站前南國商圈社區
本文作者:李瑰嫻
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