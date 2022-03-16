高雄火車站人群熙攘中，隱然存在一個小南國，牛肉丸、蝦餅、天貝、髒鴨、沙嗲等美食香氣四溢，東南亞商品琳瑯滿目，耳邊則聽見印尼、越南、菲 律賓等語言交錯，讓人彷彿一秒置身東南亞，吸引不少遊客專程來此「偽出國」！跟著專家帶路，到高雄車站南國商圈踩街吃美食，感受高雄多元兼容的城市活力吧！

高雄車站多元文化交流 是他鄉也是故鄉

來自印尼的安娜，平常在長照中心照護年長者，趁著難得的周末休假，她就會換上牛仔褲與亮眼頭巾，搭計程車來高雄車站逛街採買，和朋友相聚在小吃店談天吃家鄉味，對安娜來說，這種「回家」的感覺，正是紓解平日繁重工作的最佳特效藥。

營養價值高的印尼黃豆食品「天貝」，由特殊菌種熟成的天貝可作為料理的主角或配角，煎、煮、炒、炸樣樣都行，高營養價值成為近年素食主義者與健身族群的最愛。到印尼玩的遊客幾乎都會買的印尼咖啡糖，在南國商圈的店家就買得到！獨特的印尼咖啡口味，配上輕鬆好下手的價位，送禮自用兩相宜。(攝影/Carter)

移工是高雄經濟的重要助力，來自印尼、越南、菲律賓等地的他們飄洋過海來台，也帶來家鄉文化，使高雄的人文風景變得更豐富多彩。在高雄站前南華、建國與八德路一帶，東南亞餐飲百貨林立，每到周末就會聚集許多移工和新住民，形成別具特色的南國商圈。而這些移工們的心靈故鄉，則因為濃濃異國風給人「出國」的新鮮感，吸引不少遊客專程來此體驗。

高雄站前聚集小吃店、雜貨店、理髮店與食品百貨超市等20餘間東南亞商店，店家與NGO以「高雄站前南國商圈」的形象，推廣在地南國文化。(攝影/Carter)

「推廣南國商圈，是希望讓高雄這塊『小東南亞』更多被城市關注，共同分享這裡的多元文化寶藏。」致力於文化交流的高雄市印尼之友協會表示。協會從2018年起，與站前東南亞商店的新住民店家們，一起推動「高雄站前南國商圈」，製作商圈地圖、舉辦各種商圈導覽和文化體驗，並固定於10月舉辦「南國商圈社區日」向台灣人推廣東南亞文化體驗與美食饗宴活動。

商圈內的「KFI高雄南國中心」，提供移工免費中文、英文、電腦等課程，也有商圈新住民輔導與二代課輔，並針對台灣人舉辦認識東南亞講座與活動。(圖片提供/高雄市印尼之友協會)

美食導覽 跨文化魅力熱情四射

走在外文看板林立的街頭，導覽員如數家珍地介紹每一個特色店家，像是有清真認證的陳莉莉印尼牛肉丸小吃店，店主陳莉莉曾經是移工，她明白移工朋友思念家鄉味，卻又無法離開雇主家太遠的感受，於是從公園外送開始做起印尼小吃服務。導覽員說：「在異國美食比賽獲獎無數的陳莉莉，無論是新住民或是移工、留學生，她都願意伸手幫助他們，就像他們在高雄的母親一樣。」。

印尼峇里島髒鴨(炸鴨) Bebek Bengil。據傳在峇里島的鴨子在稻田自然放養，有時會把屋內地板踩得很髒，故得其名「髒鴨」。南國商圈內的炸鴨，和峇里島髒鴨料理一樣使用豐富香料醃製，先煮再炸，酥脆香鮮讓人一口接一口！(攝影/Carter)

接著走到南華路上的巴里商店，林老闆與老闆娘都是印尼華僑，店內主打印尼食品百貨，以及老闆娘製作的香蕉餅、咖哩雞湯等印尼家鄉味，每天透過網路發送當日菜單，讓顧客採買完，在店內飽餐一頓後再滿載而歸。

使用各種香料的南洋美食讓人胃口大開，爽口印尼牛肉丸、仁當牛肉，以及越南牛肉河粉、沙嗲等，都是不可錯過的必吃美味。(攝影/Carter)

跨國婚姻的黎氏二代老店，來自越南的老闆娘與先生楊建川攜手製作美味的越南料理，招牌炒河粉、越式牛小排等招牌好料不僅滿足越南移工味蕾，台灣與印尼顧客也好評如潮。

商店裡必見的印尼蝦餅，來自印尼不同地點有著不同口味，有魚肉蝦餅、木薯蝦餅、綠豆蝦餅、苦蝦餅、辣蝦餅等，配上印尼辣椒醬或印尼甜醬油最對味。(攝影/Carter)

跟著協會導覽員逛南國商圈，每一位商圈的新住民有了豐富的個性和故事。想走進高雄在地的東南亞場域，很適合以此為入口，體驗高雄做為國際城市的跨文化魅力，更不要錯過南國商圈的必買必吃美食。

高雄市印尼之友協會製作「高雄站前南國商圈地圖」，打造「台灣人友善」的南國商圈社區，並舉辦多種導覽和體驗活動。(圖片提供/高雄市印尼之友協會)

• 陳莉莉印尼牛肉丸小吃店Istana Bakso Chen Lili

地址：三民區建國二路265號

時間：11：00〜21：00

FB：Istana Bakso Halal Chen Lili No.265 Jianguo 2nd rd.

• 巴里商店Bali Store

地址：新興區南華路214號

時間：10：00〜22：00

FB：Nasi Padang Bali Store

• 高雄站前南國商圈社區

FB：高雄站前南國商圈社區

本文作者:李瑰嫻