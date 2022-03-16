科技業的超高薪水讓不少人相當羨慕，但隨之而來的高壓、高工時缺點也讓許多人退避三舍，有位在科技業的網友就因為難忍受高張力的環境，哀號想要考公職，但文章卻釣出過來人分享，直說，「公職並不如你想像中的美好」希望原Po能好好思考後再做決定。

該名網友在PTT論壇上發文表示，以前看到論壇上有人科技業不做，跑去考公職就覺得他好傻，但真的出社會時，才知道工作這麼折磨人，「現在終於了解為什麼一堆人想考公職了，學生時真的不懂事，現在滿30歲了，這個時候去考公職會不會太晚？」

文章意外釣出網友分享擔任公務員的辛酸。首先，他點出，公職人員並不像私人企業一樣很容易轉換公司或單位，且因為政府預算不足，不只人力長期不足，很多時候也沒有加班費。

此外，他說：「因為設備預算不夠，很多工作軟體都相當陽春，甚至很多是紙本或資料編輯的工作，這種毫無成長性的工作你有想過嗎？」

最後他也提醒，原Po要仔細思量後再做決定，「最慘的情況，你考上了也到了爽缺，但過了35甚至40後被調到賽缺，又或者主管換了很OX的人，你也得想想跟評估你過得去嗎？沒說公職不好，只是你要想清楚。」

文章引起網友們熱烈討論，「公職沒有你想的那麼好，保重」、「公職需要的是擺爛當機掰人的勇氣，不要觸法其他隨便」、「年金改革浪潮之下，公務員福利只會越來越差而已，爽缺一定會有，但沒背景根本輪不到菜鳥去卡」、「公職不管考績的話很爽，有責任感或想升職等的才會很累」、「只要看一切僵化事情無感、老人自以為是，毫無羞恥心的推事，公務員歡迎你。」

不過有網友認為，上述提到的缺點在私人企業也有機會發生，「工作本來就各有取捨，什麼工作都一樣」、「通篇所寫的缺點，你在私人企業會更痛苦甚至無法解脫，但在公職，你可以有機會逃避或者過得更好」、「私企就是交男女朋友，公門就是結婚。婚姻會有的問題，交往也會有。結婚比較有保障沒錯，但離婚比分手難多了。」