新冠肺炎自 2020 年爆發以來，就不斷透過傳播產生演變和突變，因此不斷的開發新治療策略與疫苗技術，對於現今的疫情控制至關重要。

加拿大的麥克馬斯特大學（McMaster University）的物理學家、化學家和免疫學家近期聯合研發紅血球改造技術，利用紅血球運輸病毒棘蛋白，以誘導免疫系統來抗 SARS-CoV-2 病毒，有望成為為新疫苗運輸方式。此研究於日前發佈於 PLOS ONE 期刊中。

●將新冠病毒棘蛋白嵌至紅血球，刺激免疫反應

目前新冠疫苗種類包含核酸疫苗（mRNA）與腺病毒載體疫苗，通常會導致劇烈但短暫的免疫反應，並會有不良的副作用產生的可能。而透過人體已有的細胞嵌上病毒蛋白，產生的副作用可能性較低，有望成為耐受性較高、抗病毒有效的新冠疫苗新選擇。

本研究將紅血球的細胞膜鑲嵌上 SARS-CoV-2 病毒的棘蛋白，使之形成紅血球病毒狀分子（Erythro-VLPs），以活化免疫系統。在小鼠實驗中，小鼠體內成功透過改造的紅血球生成對應抗體，且目前無觀察到其他安全上的疑慮。

此新方法的優勢為，不需用到其他基因材料就可刺激免疫反應，並可在極短時間內合成大量的改造紅血球，有望提高疫苗的生產量。

●改造紅血球原先用於新型藥物運輸技術

此紅血球改造技術最早由同一研究團隊於 2020 年研發。透過改造紅血球將藥物填充在其中，並藉血液循環在體內運輸，對於治療特定區域的發炎反應、癌症或阿茲海默症等疾病皆為一項十分有潛力的藥物運輸技術。研究團隊將其命名為「超級人體紅血球」（super-human red blood cells）。

整個改造過程效率極高，僅需一天的實驗時間即可完成。研究團隊相信此技術可以降低藥物在運輸過程中的耗損，和減少潛在的副作用。