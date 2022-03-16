星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、雙子座、天秤座是天生戰神，遇到看不過去的事情，就會引發他們的戰鬥力，展開激烈的攻擊，不罵到對方求饒不會罷休。

▍1.白羊座

白羊座受不了被誤會，也無法忍受有人在背後講閒話，只要踩到他們這條底線，就會徹底激發他們的戰鬥力，把對方罵得狗血淋頭。白羊座遇到看不順眼的事情就想要立刻解決，如果受到他人欺壓，當然要立刻反擊，而且攻擊力超強，罵到對方無話可說，再也不敢在背後搞小動作。

▍2.雙子座

雙子座的口才好，邏輯力強，而且腦子裡滿滿鬼點子，這樣的人當然很擅長辯論，當他們與人發生衝突，罵人就好像機關槍一樣，一句接著一句，不罵到對方求饒就不停止。而且雙子座很聰明，不但能觀察到對方的弱點，還會牢牢記在腦中，等到適當時機就朝著對方最脆弱的地方發動猛烈的攻擊，根本是天生的戰神。

▍3.天秤座

天秤座的偶像包袱很重，很在意自己的形象，平常看起來優雅又有氣質，跟人吵架這種事好像跟他們沾不上邊，其實天秤座講求公平，如果有不公不義的事情發生，特別會激發他們的戰鬥因子，有些人會覺得他們總是多管閒事，對他們來說這是在主持公道，唯有讓失衡的事情重新取得平衡，他們才會停止攻擊，戰鬥力不容小覷。