繼303大停電後，全台多地仍頻傳停電災情，引起不少民眾質疑台灣電力系統是否太過脆弱。經濟部日前在臉書粉專貼一張圖，表示台灣事故停電件數創2012年來新低，「還不夠好，繼續努力」；然而近日接連停電引發民怨，網友見這張圖後怒火重燃，「臉皮要多厚才生的出這張圖」，連台北市議員徐巧芯也在底下留言「是很不好，不是還不夠好，謝謝」。

此前發生303全台停電事故，造成多達549萬戶停電，國人生活秩序大受影響，引起許多民眾不滿，事後台電董座、總座請辭負責，經濟部長王美花也自請處分；然而在這之後仍紛傳多地有跳電、停電災情，讓生活屢受影響的民眾更加不耐。

經濟部周一（14日）在臉書粉絲專頁貼一張圖，統計年度事故停電件數，已經從2012年的2萬1000次，下降至去年近9000次。

經濟部表示，雖然事故停電次數減少、停電時間也降低但次數還是太多，未來台電還要繼續汰換老舊設備，持續進行饋線全面自動化、改善裸露設備及防災需求線路地下化等工程，努力讓配電系統更強韌，並自我勉勵「還不夠好，繼續努力」。

由於近日仍紛傳停電、跳電事故，民眾見經濟部PO圖再度開罵。（圖／摘自經濟部臉書）

然而近期不時發生停電、跳電等意外事故，不少網友看了這張圖後再度被點燃怒火，「理由很多」、「笑話，人民感受到的全國大停電越來越多」、「還不夠好，下次會停好、停滿」、「我還是只想吃雞排而已」；還引來台北市議員徐巧芯在底下回應「是很不好，不是還不夠好，謝謝」。

這張圖也被分享至PTT八卦版，鄉民們看的怒火中燒，「臉皮要多厚才生的出這張圖」、「真的臉皮要多厚，才能做出這個圖表」、「停電戶數要不要列列看」、「停電次數多不多，人民自己用電最有感」、「笑死，停電數少了，影響用戶多了」、「笑死，停電停到要製圖」、「公佈一下總戶數，總停電時間啊」。