美國銀行最新調查顯示，俄烏戰爭令投資人再度奉行「現金是王」策略，基金經理人的現金部位已提升至2020年4月新冠疫情初期以來的最高水準，對經濟前景的展望則是2008年金融危機以來最悲觀。

美銀首席策略師Michael Hartnett表示，多數受訪者認為通貨膨脹會持續存在，俄烏戰爭是市場最大的尾端風險，緊接著是全球經濟衰退。基金經理人將現金比重增加到5.9%，高於前一個月的5.3%，而大宗商品的配置增至創紀錄的33%。

通膨居高不下，全球央行可能加快收緊銀根以及俄羅斯進攻烏克蘭等利空，引發全球股市暴跌，許多指數已進入修正階段，加上從中國到德國都出現新一波新冠疫情，投資人普遍看空後市。

在經濟展望方面，62%受訪者預期會出現停滯性通膨，遠高於2月調查時的30%，也創下14年來最高。

不過，美銀的調查顯示，雖然基金經理人降低持股部位，但還不到「投降認輸」的地步，他們仍加碼美股、減碼歐股。