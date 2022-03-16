位於市政公園首排的新案「由鉅惟上」獲自營商、二代家族青睞。（盧金足攝）

現代人各自有不同的生活步調，不希望互相干擾，幾乎都希望可以有自己獨立的住家空間，頂級客層不少大家族常常聚會固定在一起凝聚感情且多希望可以彼此互相照應，住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，近期出現不少一次購入多戶案例，尤其在七期具備掃樓能力客層，對於住宅的質感及整體價值自然更為重視，一旦符合需求下手毫不手軟。

七期包括由鉅、大陸、寶璽、聯聚等豪宅案紛紛傳出家族買下多戶甚至包層，近期位於市政公園首排的新案「由鉅惟上」獲自營商、二代家族青睞。

百億大案「由鉅惟上」主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，力邀亞洲空間大師陳瑞憲擔任全案總設計，延續由鉅品牌一貫的低公設比、坪效極大化等訴求，除了地段位於市政公園第一排的優勢，全棟住宅結構採用SS鋼構帷幕建築。

此外，加上使用中空複層LOW-E膠合玻璃抗寒阻熱，符合高性能住宅「冬暖夏涼、安全舒適」的極致標準，在坪數設定及產品規畫上皆具競爭優勢，成為熱銷主因。

七期指標性豪宅如擁有府會園道1號燙金門牌的「寶璽天睿

」，近期即出現客戶大手筆以近5億買3戶。

根據最新預售實價資料顯示，「由鉅惟上」預售實登已揭露84筆，目前最高單價為30樓總面積110.68坪，以總價7630萬元成交，拆算車位後每坪單價73.2萬元，後續面園道高樓層戶別可望續寫新高，該案一次購入兩戶或三戶以上的客戶逾十組，其中，自營商、二代家族占比極高。