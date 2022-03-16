拜金女友讓他崩潰！1名28歲醫師日前與女友討論結婚，女友說婚後想住在台北，但他回應房價動輒千萬，實在無法負擔，沒想到女友竟說「嗄？你存款沒有一千萬唷？」讓他大為受傷，他說女友平時生活優渥，卻絲毫沒有理財概念，他不知道該如何開口希望對方幫忙負擔買房。

該名網友在Dcard上發文「討論到結婚，女友卻嫌我存款太少」他說他今年28歲、是名醫師，與女友交往2年多日前討論結婚，女友說婚後想住在台北，他則說房價動輒千萬，實在負擔不起，女友這時冒出1句「你存款沒有一千萬唷？」他當下僅說目前才100多萬，會繼續努力賺，但2人之後就再也沒談論此話題。

28歲醫師與女友討論結婚，女友說婚後想住在台北，但他回應房價動輒千萬，實在無法負擔，沒想到女友竟說「嗄？你存款沒有一千萬唷？」讓他大為受傷。（翻攝自Dcard）

該網友說，女友家境富裕、平時生活優渥，沒什麼理財觀念也不願學習，他則認為若真要在台北買房，2人應該共同負擔能減輕些壓力，女友家人或許能幫忙出錢，「我不知道要怎麼開口委婉跟她說，要一起出、共同負擔，還是妳爸爸那邊也能幫忙一點，能不尷尬（說出）」。

其他網友則留言給出建議「你不生氣嗎？你們婚後要一起住的房子，她竟然要你一個人負擔？這合理嗎？你還在想怎麼表達才不會讓她不舒服？」「28歲年輕人存款有一千萬，我會先懷疑他做黑的」、「到底什麼樣的女生會講出這種話？結婚前請百思」、「他把你當成atm在交往了吧」、「看文章覺得你女友蠻公主的」。